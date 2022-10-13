تحديات إعادة هيكلة ألواح الطاقة الشمسية
بعد 15 عاما ينتهي العمر الافتراضي لمساحات شاسعة من الألواح الشمسية .. فكيف سيتم التعامل معها؟
قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الثاني
اجتماع لمجموعة أوبك بلس ستبقى له ذكرى ليس فقط بسبب المفاجأة بحجم الخفض الكبير لإنتاج النفط والذي بلغ مليوني برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عامين ونصف، بل أيضاً لأنه أول اجتماع حضوري بعد عشرات الاجتماعات عن بعد في ظل جائحة كورونا.
بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل
قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الأول
اجتماع لمجموعة أوبك بلس ستبقى له ذكرى ليس فقط بسبب المفاجأة بحجم الخفض الكبير لإنتاج النفط والذي بلغ مليوني برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عامين ونصف، بل أيضاً لأنه أول اجتماع حضوري بعد عشرات الاجتماعات عن بعد في ظل جائحة كورونا.
بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل
ميزة تنافسية للسعودية في صناعة الحديد والصلب
تصنف السعودية في المركز الرابع ضمن قائمة أكبر منتجي الصلب في العالم باستخدام عملية الاختزال المباشر الصديقة للبيئة، حيث تشكل انبعاثات مصانعها أقل من المتوسط العالمي بنسبة 60%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 28% وهو ما يسمح لها بتسريع التحّول إلى إنتاج الحديد الأخضر.
تحديات إعادة هيكلة ألواح الطاقة الشمسية