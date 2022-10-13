تحديات إعادة هيكلة ألواح الطاقة الشمسية

اجتماع لمجموعة أوبك بلس ستبقى له ذكرى ليس فقط بسبب المفاجأة بحجم الخفض الكبير لإنتاج النفط والذي بلغ مليوني برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عامين ونصف، بل أيضاً لأنه أول اجتماع حضوري بعد عشرات الاجتماعات عن بعد في ظل جائحة كورونا.

بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل

