بايدن يحدد أرضية سعرية للنفط.. أليس هذا ما يتهم به أوبك؟
لماذا يعتبر التحول للطاقات المتجددة بعيدا عن الوقود الهيدروكربوني ضرب من الخيال ووهم خطير؟ وكيف يحدد الرئيس الأميركي هامشا سعريا لإعادة ملء مخزونات النفط الاستراتيجية وهو ما يتهم فيه أوبك؟
قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الثاني
اجتماع لمجموعة أوبك بلس ستبقى له ذكرى ليس فقط بسبب المفاجأة بحجم الخفض الكبير لإنتاج النفط والذي بلغ مليوني برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عامين ونصف، بل أيضاً لأنه أول اجتماع حضوري بعد عشرات الاجتماعات عن بعد في ظل جائحة كورونا.
بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل
قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ورد فعل الأسواق – الجزء الأول
اجتماع لمجموعة أوبك بلس ستبقى له ذكرى ليس فقط بسبب المفاجأة بحجم الخفض الكبير لإنتاج النفط والذي بلغ مليوني برميل يومياً، وهو الأكبر منذ عامين ونصف، بل أيضاً لأنه أول اجتماع حضوري بعد عشرات الاجتماعات عن بعد في ظل جائحة كورونا.
بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل
بايدن يحدد أرضية سعرية للنفط.. أليس هذا ما يتهم به أوبك؟