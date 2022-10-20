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بايدن يحدد أرضية سعرية للنفط.. أليس هذا ما يتهم به أوبك؟

مستقبل الطاقة

لماذا يعتبر التحول للطاقات المتجددة بعيدا عن الوقود الهيدروكربوني ضرب من الخيال ووهم خطير؟ وكيف يحدد الرئيس الأميركي هامشا سعريا لإعادة ملء مخزونات النفط الاستراتيجية وهو ما يتهم فيه أوبك؟

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بين الخفض في إنتاج النفط وردود الفعل العالمية .. مستقبل الطاقة يعرض التفاصيل

دقيقة 06 أكتوبر ,2022

بايدن يحدد أرضية سعرية للنفط.. أليس هذا ما يتهم به أوبك؟

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