لماذا لاتستثمر الولايات المتحدة بالغاز المسال؟
تشكل الولايات المتحدة جزءا أساسيا من سوق الغاز المسال عالميا بنسبة 20% لكنها تواجه خللا في نموذج عمل مشاريع الغاز الجديدة، فنحو 100 مليون طن من قدرات تسييل الغاز حصلت على تراخيص لكنها بانتظار التمويل
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تحول الطاقة.. ضربة قاصمة أم تباطؤ مؤقت
يرى البعض أن عملية التحول في الطاقة قد تبخرت مع اشتداد وطيس الحرب الباردة، فأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عززت المخاوف من أن العالم قد يتخلف عن تحقيق مستهدفاته المناخية بحسب الجدول الزمني، بعض دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات، أعلنت مستهدفاتها للحياد المناخي، وبدأت الشركات العالمية بنسج الشراكات والمشاريع بما يحقق هذه المستهدفات.
دقيقة منذ2 يومين
لماذا لاتستثمر الولايات المتحدة بالغاز المسال؟
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