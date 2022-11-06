اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لماذا لاتستثمر الولايات المتحدة بالغاز المسال؟

مستقبل الطاقة

تشكل الولايات المتحدة جزءا أساسيا من سوق الغاز المسال عالميا بنسبة 20% لكنها تواجه خللا في نموذج عمل مشاريع الغاز الجديدة، فنحو 100 مليون طن من قدرات تسييل الغاز حصلت على تراخيص لكنها بانتظار التمويل

حلقات أخرى

تحول الطاقة.. ضربة قاصمة أم تباطؤ مؤقت

يرى البعض أن عملية التحول في الطاقة قد تبخرت مع اشتداد وطيس الحرب الباردة، فأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عززت المخاوف من أن العالم قد يتخلف عن تحقيق مستهدفاته المناخية بحسب الجدول الزمني، بعض دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات، أعلنت مستهدفاتها للحياد المناخي، وبدأت الشركات العالمية بنسج الشراكات والمشاريع بما يحقق هذه المستهدفات.

دقيقة منذ2 يومين

الجزائر وأوروبا... ما حدود شراكة الطاقة؟

إلى أي مدى استفادت الجزائر من سعي أوروبا إلى وقف الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية؟ وهل خطط التحول نحو الطاقات النظيفة أصبحت اليوم أكثر الحاحا؟

دقيقة 27 أكتوبر ,2022

لماذا دخلت السعودية سوق تداول الكربون؟

خلال سنة واحدة، وضعت السعودية نفسها على خريطة الأسواق العالمية لتداول ائتمانات الكربون، لتخطو خطوة عملية على طريق تنفيذ التعهدات المناخية وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060

دقائق 27 أكتوبر ,2022

بايدن يحدد أرضية سعرية للنفط.. أليس هذا ما يتهم به أوبك؟

لماذا يعتبر التحول للطاقات المتجددة بعيدا عن الوقود الهيدروكربوني ضرب من الخيال ووهم خطير؟ وكيف يحدد الرئيس الأميركي هامشا سعريا لإعادة ملء مخزونات النفط الاستراتيجية وهو ما يتهم فيه أوبك؟

دقيقة 20 أكتوبر ,2022

لماذا لاتستثمر الولايات المتحدة بالغاز المسال؟

0:00 0:00