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COP27 يضع الدول المتقدمة تحت الضغط للوفاء بتعهدات التمويل والتعويضات

مستقبل الطاقة

تغيير كبير في الخطاب والأولويات يشهده COP27 هذا العام، فالضغط يقع على كاهل الدول المتقدمة لتنفيذ تعهداتها لتمويل عملية تحول الطاقة ورفع قدرات التكيف للدول النامية وتعويضها عن الخسائر والأضرار التي يتسبب بها التغير المناخي

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دقائق 27 أكتوبر ,2022

COP27 يضع الدول المتقدمة تحت الضغط للوفاء بتعهدات التمويل والتعويضات

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