COP27 يضع الدول المتقدمة تحت الضغط للوفاء بتعهدات التمويل والتعويضات

يرى البعض أن عملية التحول في الطاقة قد تبخرت مع اشتداد وطيس الحرب الباردة، فأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عززت المخاوف من أن العالم قد يتخلف عن تحقيق مستهدفاته المناخية بحسب الجدول الزمني، بعض دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات، أعلنت مستهدفاتها للحياد المناخي، وبدأت الشركات العالمية بنسج الشراكات والمشاريع بما يحقق هذه المستهدفات.

