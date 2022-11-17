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تعهدات الطاقة المتجددة لا تكفي لتحقيق المستهدفات المناخية

مستقبل الطاقة

تباطؤ العالم في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الانبعاثات جعل هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند درجة ونصف الدرجة المئوية أمرا مستحيلا، فما مصير مستهدف الدرجتين المئويتين؟

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تعهدات الطاقة المتجددة لا تكفي لتحقيق المستهدفات المناخية

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