تعهدات الطاقة المتجددة لا تكفي لتحقيق المستهدفات المناخية
تباطؤ العالم في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الانبعاثات جعل هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند درجة ونصف الدرجة المئوية أمرا مستحيلا، فما مصير مستهدف الدرجتين المئويتين؟
COP27 يضع الدول المتقدمة تحت الضغط للوفاء بتعهدات التمويل والتعويضات
تغيير كبير في الخطاب والأولويات يشهده COP27 هذا العام، فالضغط يقع على كاهل الدول المتقدمة لتنفيذ تعهداتها لتمويل عملية تحول الطاقة ورفع قدرات التكيف للدول النامية وتعويضها عن الخسائر والأضرار التي يتسبب بها التغير المناخي
تحول الطاقة.. ضربة قاصمة أم تباطؤ مؤقت
يرى البعض أن عملية التحول في الطاقة قد تبخرت مع اشتداد وطيس الحرب الباردة، فأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عززت المخاوف من أن العالم قد يتخلف عن تحقيق مستهدفاته المناخية بحسب الجدول الزمني، بعض دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات، أعلنت مستهدفاتها للحياد المناخي، وبدأت الشركات العالمية بنسج الشراكات والمشاريع بما يحقق هذه المستهدفات.
تعهدات الطاقة المتجددة لا تكفي لتحقيق المستهدفات المناخية