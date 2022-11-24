لهذه الأسباب كانت نتائج COP27 خارج التوقعات
الواقع السياسي لأمن الطاقة وكلفتها فرض نفسه على مفاوضات COP27 في شرم الشيخ فتخلت الدول عن مستهدفات الانبعاثات المتفق عليها في غلاسكو لكن المؤتمر نجح في الاتفاق على إنشاء صندوق الأضرار والخسائر الذي كان عالقا منذ أكثر من ثلاثة عقود
COP27 يضع الدول المتقدمة تحت الضغط للوفاء بتعهدات التمويل والتعويضات
تغيير كبير في الخطاب والأولويات يشهده COP27 هذا العام، فالضغط يقع على كاهل الدول المتقدمة لتنفيذ تعهداتها لتمويل عملية تحول الطاقة ورفع قدرات التكيف للدول النامية وتعويضها عن الخسائر والأضرار التي يتسبب بها التغير المناخي
تحول الطاقة.. ضربة قاصمة أم تباطؤ مؤقت
يرى البعض أن عملية التحول في الطاقة قد تبخرت مع اشتداد وطيس الحرب الباردة، فأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عززت المخاوف من أن العالم قد يتخلف عن تحقيق مستهدفاته المناخية بحسب الجدول الزمني، بعض دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات، أعلنت مستهدفاتها للحياد المناخي، وبدأت الشركات العالمية بنسج الشراكات والمشاريع بما يحقق هذه المستهدفات.
لهذه الأسباب كانت نتائج COP27 خارج التوقعات