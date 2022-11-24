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لهذه الأسباب كانت نتائج COP27 خارج التوقعات

مستقبل الطاقة

الواقع السياسي لأمن الطاقة وكلفتها فرض نفسه على مفاوضات COP27 في شرم الشيخ فتخلت الدول عن مستهدفات الانبعاثات المتفق عليها في غلاسكو لكن المؤتمر نجح في الاتفاق على إنشاء صندوق الأضرار والخسائر الذي كان عالقا منذ أكثر من ثلاثة عقود

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تعهدات الطاقة المتجددة لا تكفي لتحقيق المستهدفات المناخية

تباطؤ العالم في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الانبعاثات جعل هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند درجة ونصف الدرجة المئوية أمرا مستحيلا، فما مصير مستهدف الدرجتين المئويتين؟

دقيقة منذ 6 أيام

COP27 يضع الدول المتقدمة تحت الضغط للوفاء بتعهدات التمويل والتعويضات

تغيير كبير في الخطاب والأولويات يشهده COP27 هذا العام، فالضغط يقع على كاهل الدول المتقدمة لتنفيذ تعهداتها لتمويل عملية تحول الطاقة ورفع قدرات التكيف للدول النامية وتعويضها عن الخسائر والأضرار التي يتسبب بها التغير المناخي

دقيقة 10 نوفمبر ,2022

لماذا لاتستثمر الولايات المتحدة بالغاز المسال؟

تشكل الولايات المتحدة جزءا أساسيا من سوق الغاز المسال عالميا بنسبة 20% لكنها تواجه خللا في نموذج عمل مشاريع الغاز الجديدة، فنحو 100 مليون طن من قدرات تسييل الغاز حصلت على تراخيص لكنها بانتظار التمويل

دقيقة 06 نوفمبر ,2022

تحول الطاقة.. ضربة قاصمة أم تباطؤ مؤقت

يرى البعض أن عملية التحول في الطاقة قد تبخرت مع اشتداد وطيس الحرب الباردة، فأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا عززت المخاوف من أن العالم قد يتخلف عن تحقيق مستهدفاته المناخية بحسب الجدول الزمني، بعض دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات، أعلنت مستهدفاتها للحياد المناخي، وبدأت الشركات العالمية بنسج الشراكات والمشاريع بما يحقق هذه المستهدفات.

دقيقة 03 نوفمبر ,2022

لهذه الأسباب كانت نتائج COP27 خارج التوقعات

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