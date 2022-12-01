بوادر للاتفاق الأوروبي على سقف لسعر الخام الروسي.. فما هي الخيارات أمام أوبك بلس؟
اجتماع أوبك بلس المقبل ينعقد قبل يوم واحد فقط من بدء تطبيق الاتحاد الأوروبي للجولة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تشمل حظرا أوروبيا على استيراد الخام الروسي عبر الناقلات ومنع تقديم خدمات التأمين والشحن الأوروبية لأي شحنة خام روسية مهما كانت وجهتها إضافة إلى السقف السعري على صادرات الخام الروسي، فهل سيؤثر ذلك على قرارات أوبك بلس؟
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تغيير كبير في الخطاب والأولويات يشهده COP27 هذا العام، فالضغط يقع على كاهل الدول المتقدمة لتنفيذ تعهداتها لتمويل عملية تحول الطاقة ورفع قدرات التكيف للدول النامية وتعويضها عن الخسائر والأضرار التي يتسبب بها التغير المناخي
دقيقة 10 نوفمبر ,2022
بوادر للاتفاق الأوروبي على سقف لسعر الخام الروسي.. فما هي الخيارات أمام أوبك بلس؟
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