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أوروبا منقسمة مجدداً حول الغاز الروسي

مستقبل الطاقة

مابين متشكك ومتحمس لوضع سقف على سعر الغاز الروسي، تشتد الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي، فبعد فشل اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين الثلاثاء الماضي، هل سيقرون السقف السعري في اجتماع 19 من ديسمبر

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أوروبا منقسمة مجدداً حول الغاز الروسي

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