أوروبا منقسمة مجدداً حول الغاز الروسي

اجتماع أوبك بلس المقبل ينعقد قبل يوم واحد فقط من بدء تطبيق الاتحاد الأوروبي للجولة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تشمل حظرا أوروبيا على استيراد الخام الروسي عبر الناقلات ومنع تقديم خدمات التأمين والشحن الأوروبية لأي شحنة خام روسية مهما كانت وجهتها إضافة إلى السقف السعري على صادرات الخام الروسي، فهل سيؤثر ذلك على قرارات أوبك بلس؟