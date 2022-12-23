سوق عالمية واعدة لإعادة تداول البلاستيك
يمثل التلوث البلاستيكي تهديدا للنظم البيئية.. فهذه المواد تحتاج إلى مئات الآلاف من السنين لتتحلل..
والمعضلة تتمثل في أن حجم إعادة تدويره لا يتماشى مع حجم استهلاكه
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بوادر للاتفاق الأوروبي على سقف لسعر الخام الروسي.. فما هي الخيارات أمام أوبك بلس؟
اجتماع أوبك بلس المقبل ينعقد قبل يوم واحد فقط من بدء تطبيق الاتحاد الأوروبي للجولة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تشمل حظرا أوروبيا على استيراد الخام الروسي عبر الناقلات ومنع تقديم خدمات التأمين والشحن الأوروبية لأي شحنة خام روسية مهما كانت وجهتها إضافة إلى السقف السعري على صادرات الخام الروسي، فهل سيؤثر ذلك على قرارات أوبك بلس؟
دقيقة 01 ديسمبر ,2022
سوق عالمية واعدة لإعادة تداول البلاستيك
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