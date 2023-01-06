أكبر إصلاح هيكلي في منظومة الكهرباء السعودية
تغييرات جذرية أدخلتها السعودية على هيكل قطاع الكهرباء، لتحويلها إلى منظومة تنافسية، وتمهيد الطريق أمام مشاريع الطاقة المتجددة، والتي ستشكل 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وآخر هذه التغييرات فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة عن الشركة السعودية للكهرباء.
للمرة الأولى .. الولايات المتحدة تتشارك الصدارة مع قطر في صادرات الغاز المسال
صناعة الغاز شهدت تغيرات كبيرة على خلفية أزمة الطاقة العالمية، لتشهد المراكز الأولى في قائمتي أكبر المصدرين وأكبر المستوردين للعام الماضي تبدلات عدة، فقد صعدت الولايات المتحدة لتترأس أكبر المصدرين متشاركة في المرتبة الأولى مع قطر التي لطالما تربعت على عرش المصدرين.
بوادر للاتفاق الأوروبي على سقف لسعر الخام الروسي.. فما هي الخيارات أمام أوبك بلس؟
اجتماع أوبك بلس المقبل ينعقد قبل يوم واحد فقط من بدء تطبيق الاتحاد الأوروبي للجولة السادسة من العقوبات على روسيا، والتي تشمل حظرا أوروبيا على استيراد الخام الروسي عبر الناقلات ومنع تقديم خدمات التأمين والشحن الأوروبية لأي شحنة خام روسية مهما كانت وجهتها إضافة إلى السقف السعري على صادرات الخام الروسي، فهل سيؤثر ذلك على قرارات أوبك بلس؟
أكبر إصلاح هيكلي في منظومة الكهرباء السعودية