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للمرة الأولى .. الولايات المتحدة تتشارك الصدارة مع قطر في صادرات الغاز المسال

مستقبل الطاقة

صناعة الغاز شهدت تغيرات كبيرة على خلفية أزمة الطاقة العالمية، لتشهد المراكز الأولى في قائمتي أكبر المصدرين وأكبر المستوردين للعام الماضي تبدلات عدة، فقد صعدت الولايات المتحدة لتترأس أكبر المصدرين متشاركة في المرتبة الأولى مع قطر التي لطالما تربعت على عرش المصدرين.

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للمرة الأولى .. الولايات المتحدة تتشارك الصدارة مع قطر في صادرات الغاز المسال

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