التحوّل الشاق: نفط روسيا إلى الصين
يبدو أن الالتفاف شرقاً هو الخيار الطبيعي لموسكو بهدف توفير سوق بديلة لإنتاجها من النفط والغاز، لكن ما أبرز التحديات التي تواجه قد تواجهها خصوصاً في قطاع الغاز؟
أكبر إصلاح هيكلي في منظومة الكهرباء السعودية
تغييرات جذرية أدخلتها السعودية على هيكل قطاع الكهرباء، لتحويلها إلى منظومة تنافسية، وتمهيد الطريق أمام مشاريع الطاقة المتجددة، والتي ستشكل 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وآخر هذه التغييرات فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة عن الشركة السعودية للكهرباء.
للمرة الأولى .. الولايات المتحدة تتشارك الصدارة مع قطر في صادرات الغاز المسال
صناعة الغاز شهدت تغيرات كبيرة على خلفية أزمة الطاقة العالمية، لتشهد المراكز الأولى في قائمتي أكبر المصدرين وأكبر المستوردين للعام الماضي تبدلات عدة، فقد صعدت الولايات المتحدة لتترأس أكبر المصدرين متشاركة في المرتبة الأولى مع قطر التي لطالما تربعت على عرش المصدرين.
التحوّل الشاق: نفط روسيا إلى الصين