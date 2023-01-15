التحوّل الشاق: نفط روسيا إلى الصين

تغييرات جذرية أدخلتها السعودية على هيكل قطاع الكهرباء، لتحويلها إلى منظومة تنافسية، وتمهيد الطريق أمام مشاريع الطاقة المتجددة، والتي ستشكل 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وآخر هذه التغييرات فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة عن الشركة السعودية للكهرباء.