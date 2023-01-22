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الولايات المتحدة تعيد النظر بالسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي

مستقبل الطاقة

مقابلة خاصة مع المنسق الخاص للرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة أموس هوكستين يتحدث فيها لمستقبل الطاقة عن جولة العقوبات الغربية المقبلة على روسيا وأثرها على سوق المشتقات عالميا وإعادة الولايات المتحدة النظر في سحوبات من احتياطاتها البترولية الاستراتيجية المعدة للبيع في سبتمبر المقبل

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الولايات المتحدة تعيد النظر بالسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي

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