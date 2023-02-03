200 مليار دولار أرباح شركات النفط الكبرى
أرباح قياسية بمئتي مليار دولار لخمس شركات نفطية عالمية.. ماذا تفعل بها؟ وهل نحن أمام دورة كبرى للأسعار والاستثمارات في النفط والمعادن والسلع الأخرى؟
الولايات المتحدة تعيد النظر بالسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي
مقابلة خاصة مع المنسق الخاص للرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة أموس هوكستين يتحدث فيها لمستقبل الطاقة عن جولة العقوبات الغربية المقبلة على روسيا وأثرها على سوق المشتقات عالميا وإعادة الولايات المتحدة النظر في سحوبات من احتياطاتها البترولية الاستراتيجية المعدة للبيع في سبتمبر المقبل
أكبر إصلاح هيكلي في منظومة الكهرباء السعودية
تغييرات جذرية أدخلتها السعودية على هيكل قطاع الكهرباء، لتحويلها إلى منظومة تنافسية، وتمهيد الطريق أمام مشاريع الطاقة المتجددة، والتي ستشكل 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وآخر هذه التغييرات فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة عن الشركة السعودية للكهرباء.
للمرة الأولى .. الولايات المتحدة تتشارك الصدارة مع قطر في صادرات الغاز المسال
صناعة الغاز شهدت تغيرات كبيرة على خلفية أزمة الطاقة العالمية، لتشهد المراكز الأولى في قائمتي أكبر المصدرين وأكبر المستوردين للعام الماضي تبدلات عدة، فقد صعدت الولايات المتحدة لتترأس أكبر المصدرين متشاركة في المرتبة الأولى مع قطر التي لطالما تربعت على عرش المصدرين.
200 مليار دولار أرباح شركات النفط الكبرى