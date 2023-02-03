200 مليار دولار أرباح شركات النفط الكبرى

مقابلة خاصة مع المنسق الخاص للرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة أموس هوكستين يتحدث فيها لمستقبل الطاقة عن جولة العقوبات الغربية المقبلة على روسيا وأثرها على سوق المشتقات عالميا وإعادة الولايات المتحدة النظر في سحوبات من احتياطاتها البترولية الاستراتيجية المعدة للبيع في سبتمبر المقبل