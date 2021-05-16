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لماذا لا يسخن الرخام في الحرم المكي

لماذا لا يسخن الرخام في الحرم المكي

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لماذا لا يسخن البلاط تحت أقدام المصلين في الحرم المكي، عزيزي المستمع حتي في عز الظهر وسط شهر آب "أغسطس" اللاهب لا يشعر المصلي في الحرم المكي بسخونة البلاط تحت قدميه فهل تضع الجهات المختصة انابيب مياه باردة تحت البلاط كما نسمع من بعض من كتب الله له صلاة في الحرم، الجواب لا، تستخدم رئاسة الحرمين الشريفين نوع رخام محددا يجلب خصيصا للحرم، هذا الرخام الذي نشرت العربية نت عنه مادة لطيفة لا يمتص أشعة الشمس الحارقة بل يعكسها على أن فيه مسامات تمتص الرطوبة خلال الليل وتخرج مع ارتفاع حرارة النهار، يجلب هذا الرخام من اليونان ويبلغ سمكه ٥ سنتمترات.

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