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المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان

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ثالث مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية
وأول من ينتخب بالاقتراع السري
تنتظره ملفات معقدة
تدخل في الدفاع عن عدة شخصيات بارزة
حائز على لقب مستشار قانوني للملكة البريطانية
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان

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