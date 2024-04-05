ھذا المستوى من الدخل لا یسمح لك￼ بالاستثمار | صلاح خاشقجي في #بودكاست_فرصة
نتناول مع صلاح خاشقجي في بودكاست فرصة جرعة أسبوعية من الاستشارات والنصائح المتعلقة بالوعي المالي، وسبل تعزيزه لتمكين المجتمع من الوصول إلى الحرية المالية.
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الأجيال السابقة كانت تدخر بشكل أفضل | صلاح خاشقجي في #بودكاست_فرصة
لماذا حذر صلاح خاشقجي أحد المتصلین من الدخول في مشكلة قانونیة؟ وكیف استطاع حلھا؟ في الحلقة الجدیدة من #بودكاست_فرصة
نتناول مع صلاح خاشقجي في بودكاست فرصة جرعة أسبوعية من الاستشارات والنصائح المتعلقة بالوعي المالي، وسبل تعزيزه لتمكين المجتمع من الوصول إلى الحرية المالية.
دقيقة منذ 3 أيام
ھذا المستوى من الدخل لا یسمح لك￼ بالاستثمار | صلاح خاشقجي في #بودكاست_فرصة
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