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الحریة المالیة سهلة | صلاح خاشقجي في #بودكاست_فرصة

فرصة

ما ھي المھارات المالية التي يحتاجها الطفل؟ ومتى یبدأ تعلیم الأطفال المفاهيم المالية؟ یجیب صلاح خاشقجي في أحدث حلقات #بودكاست_فرصة

نتناول مع صلاح خاشقجي في بودكاست فرصة جرعة أسبوعية من الاستشارات والنصائح المتعلقة بالوعي المالي، وسبل تعزيزه لتمكين المجتمع من الوصول إلى الحرية المالية.

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الأجيال السابقة كانت تدخر بشكل أفضل | صلاح خاشقجي في #بودكاست_فرصة

لماذا حذر صلاح خاشقجي أحد المتصلین من الدخول في مشكلة قانونیة؟ وكیف استطاع حلھا؟ في الحلقة الجدیدة من #بودكاست_فرصة

نتناول مع صلاح خاشقجي في بودكاست فرصة جرعة أسبوعية من الاستشارات والنصائح المتعلقة بالوعي المالي، وسبل تعزيزه لتمكين المجتمع من الوصول إلى الحرية المالية.

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الحریة المالیة سهلة | صلاح خاشقجي في #بودكاست_فرصة

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