الحریة المالیة سهلة | صلاح خاشقجي في #بودكاست_فرصة
ما ھي المھارات المالية التي يحتاجها الطفل؟ ومتى یبدأ تعلیم الأطفال المفاهيم المالية؟ یجیب صلاح خاشقجي في أحدث حلقات #بودكاست_فرصة
نتناول مع صلاح خاشقجي في بودكاست فرصة جرعة أسبوعية من الاستشارات والنصائح المتعلقة بالوعي المالي، وسبل تعزيزه لتمكين المجتمع من الوصول إلى الحرية المالية.
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الأجيال السابقة كانت تدخر بشكل أفضل | صلاح خاشقجي في #بودكاست_فرصة
لماذا حذر صلاح خاشقجي أحد المتصلین من الدخول في مشكلة قانونیة؟ وكیف استطاع حلھا؟ في الحلقة الجدیدة من #بودكاست_فرصة
نتناول مع صلاح خاشقجي في بودكاست فرصة جرعة أسبوعية من الاستشارات والنصائح المتعلقة بالوعي المالي، وسبل تعزيزه لتمكين المجتمع من الوصول إلى الحرية المالية.
دقيقة 27 أبريل ,2024
الحریة المالیة سهلة | صلاح خاشقجي في #بودكاست_فرصة
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