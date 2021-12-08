جماعة "الناجون من النار"

في منتصف الثمانينيات قرر طبيب مصريّ شابّ تحقيق الثورة الإسلامية عبر تنظيم عُرف باسم "جماعة الناجون من النار"، معتقدًا أنّ المجتمع من حوله مستحقّ للموت أو القتل ما لم يتبع جماعته، فحرم العمل في أجهزة الدولة، ودفع الضرائب وعدم جواز الصيام مع رؤية هلال رمضان بفتوى الأزهر، وحرمت الجماعة الأكل من الذبائحِ عند الجزارين، فلا تجوز ذبائح المرتدين، فكيف ولدت هذه الجماعة؟ وما معتقداتها؟ وأيّ فكر تحمل؟ ومن هؤلاء الناجون المستثنون من نار الآخرة؟



