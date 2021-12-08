جماعة "الناجون من النار"
في منتصف الثمانينيات قرر طبيب مصريّ شابّ تحقيق الثورة الإسلامية عبر تنظيم عُرف باسم "جماعة الناجون من النار"، معتقدًا أنّ المجتمع من حوله مستحقّ للموت أو القتل ما لم يتبع جماعته، فحرم العمل في أجهزة الدولة، ودفع الضرائب وعدم جواز الصيام مع رؤية هلال رمضان بفتوى الأزهر، وحرمت الجماعة الأكل من الذبائحِ عند الجزارين، فلا تجوز ذبائح المرتدين، فكيف ولدت هذه الجماعة؟ وما معتقداتها؟ وأيّ فكر تحمل؟ ومن هؤلاء الناجون المستثنون من نار الآخرة؟
جماعة "الأخوات المسلمات" – الجزء الثاني
بعد أن اعتمد المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين اللائحة الداخلية للأخوات المسلمات في ١٩٣٣، أقر بنودا مختلفة شرح فيها دور المرأة في تكوين الأسر الإخوانية تحت إشراف المرشد العام للإخوان وصاغ لها منهج التربية الروحية في نظام الأسر؟
فما هي أبرز النقاط في هذا المنهجِ؟
وهل حقا انتهى نشاط قسم الأخوات بعد سقوط حكم الإخوان في مصر؟ أم أن فعاليته لا تزال قائمة حتى اليوم عبر أخوات المهجر في تركيا ولندن وغيرها من العواصم الدولية؟
جماعة "الأخوات المسلمات" – الجزء الأول
في عام 1932 تكونت أول لجنة للأخوات المسلمات بمدينة الإسماعيلية تحت عنوان " فرق الأخوات المسلمات" ، ونشرت لائحتها الداخلية بالسنة الأولى من مجلة " الإخوان المسلمون"
و في العام 1942 تشكلت أول نواة للأخوات المسلمات، وبدأ من خلالهن العمل النسوي المنظم للأخوان المسلمين.
فما هي جماعة "الأخوات المسلمات" التي أسسها وأشرف عليها مرشد الجماعة حسن البنا؟
وما هي غايات وأهداف هذه الجماعة؟
وإلى أي مدى تورطت في أعمال العنف منذ تأسيسها وحتى وقتنا الراهن؟
جماعة "شباب محمد"
في العام ١٩٣٨ عصف بجماعة الإخوان أول انشقاق وانقسام داخلي والذي ولد منه ما عرف بجماعة "شباب محمد" ، التي اتهمت مرشد ومؤسس الجماعة " حسن البنا " بحبه لألقاب التقديس والزعامة وأن نفسه تحدثه بالجاه والسلطان قبل أن تحدثه بالجهاد ووصفت جماعة الإخوان بالجماعة الضالة والمهرجة.
فمن هي هذه الجماعة التي رأت بنكوص جماعة الإخوان عن مبادئها بعد أن اشتد ساعدها حيث أفسدها الاعتدال والتسامح؟
قواعد الشيوخ - بين حركة فتح اليسارية وجماعة الإخوان المسلمين
بعد إنشاء فتح العسكرية عام 1965 عقدت الحركة ممثلة بياسرعرفات مع جماعة الإخوان المسلمين اتفاقا ثنائيا لتدشين العمل الفدائي المسلح المشترك في معسكرات حركة فتح في الأردن قبل أن تستقل الجماعة في معسكرات خاصة عرفت بقواعد الشيوخ والتي برز منها الأب الروحي للأفغان العرب عبد الله عزام:
- كيف بدأت العلاقة الثنائية بين حركة فتح اليسارية وجماعة الإخوان المسلمين؟
- ما قصة قواعد الشيوخ التي ولدت من رحم تلك العلاقة؟
- ما هو تأثير وتداعيات العمل العسكري لجماعة الإخوان في السبعينات والثمانينات؟ وهل ساهمت قواعد الشيوخ في نشوء ما عرف بالجهادية العالمية؟
- ما العلاقة بين التجربة الفدائية في الأردن وبين الصراع في أفغانستان؟
جماعة "الناجون من النار"