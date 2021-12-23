الجماعة الإسلامية المقاتلة – الجزء الأول

في مطلع الثمانينيات الميلادية كانت ولادة ما عرف بالجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، وأسست تنظيماً سرياً يقوم على فكرة الإعداد المسلح لمواجهة النظام الليبي وإسقاطه، إما من خلال اختراق الجيش أو عبر حركة تمرد عسكري شامل.

عرفت الجماعة المقاتلة بنفسها على أنها جماعة مسلمة تعد العدة لجهاد أعداء الله تعالى، وعلى رأسهم الطواغيت الحاكمون بغير ما أنزل الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

فشارك عناصرها في القتال في أفغانستان والجزائر والعراق وتدربت جنبا الى جنب مع عناصر تنظيم القاعدة

فما هي قصة هذه الجماعة المقاتلة التي باتت اليوم وقياداتها شركاء رئيسيون في إدارة المشهد السياسي في ليبيا؟



