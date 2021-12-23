الجماعة الإسلامية المقاتلة – الجزء الأول
في مطلع الثمانينيات الميلادية كانت ولادة ما عرف بالجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، وأسست تنظيماً سرياً يقوم على فكرة الإعداد المسلح لمواجهة النظام الليبي وإسقاطه، إما من خلال اختراق الجيش أو عبر حركة تمرد عسكري شامل.
عرفت الجماعة المقاتلة بنفسها على أنها جماعة مسلمة تعد العدة لجهاد أعداء الله تعالى، وعلى رأسهم الطواغيت الحاكمون بغير ما أنزل الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
فشارك عناصرها في القتال في أفغانستان والجزائر والعراق وتدربت جنبا الى جنب مع عناصر تنظيم القاعدة
فما هي قصة هذه الجماعة المقاتلة التي باتت اليوم وقياداتها شركاء رئيسيون في إدارة المشهد السياسي في ليبيا؟
جماعة الشوقيين
قدر لقرية صغيرة وفقيرة ونائية في ريف الفيوم جنوب العاصمة المصرية القاهرة أن تكون عنوانا لفصل مثير من تاريخ الجماعات الإسلامية في مصر.
هذه القرية هي قرية كحك وكان ذلك حين قرر أحمد شوقي الشيخ أن يتخذ منها عاصمة لإمارته الإسلامية مكونا بذلك جماعة عنيفة ومثيرة عرفت في الإعلام المصري باسم الشوقيين نسبة إليه في منتصف الثمانينيات الميلادية.
فمن هو شوقي الذي نصب نفسه واليا على قرية كحك ومصدرا أحكام التكفير والاستحلال على الآخرين؟
جماعة "الناجون من النار"
في منتصف الثمانينيات قرر طبيب مصريّ شابّ تحقيق الثورة الإسلامية عبر تنظيم عُرف باسم "جماعة الناجون من النار"، معتقدًا أنّ المجتمع من حوله مستحقّ للموت أو القتل ما لم يتبع جماعته، فحرم العمل في أجهزة الدولة، ودفع الضرائب وعدم جواز الصيام مع رؤية هلال رمضان بفتوى الأزهر، وحرمت الجماعة الأكل من الذبائحِ عند الجزارين، فلا تجوز ذبائح المرتدين، فكيف ولدت هذه الجماعة؟ وما معتقداتها؟ وأيّ فكر تحمل؟ ومن هؤلاء الناجون المستثنون من نار الآخرة؟
جماعة "الأخوات المسلمات" – الجزء الثاني
بعد أن اعتمد المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين اللائحة الداخلية للأخوات المسلمات في ١٩٣٣، أقر بنودا مختلفة شرح فيها دور المرأة في تكوين الأسر الإخوانية تحت إشراف المرشد العام للإخوان وصاغ لها منهج التربية الروحية في نظام الأسر؟
فما هي أبرز النقاط في هذا المنهجِ؟
وهل حقا انتهى نشاط قسم الأخوات بعد سقوط حكم الإخوان في مصر؟ أم أن فعاليته لا تزال قائمة حتى اليوم عبر أخوات المهجر في تركيا ولندن وغيرها من العواصم الدولية؟
جماعة "الأخوات المسلمات" – الجزء الأول
في عام 1932 تكونت أول لجنة للأخوات المسلمات بمدينة الإسماعيلية تحت عنوان " فرق الأخوات المسلمات" ، ونشرت لائحتها الداخلية بالسنة الأولى من مجلة " الإخوان المسلمون"
و في العام 1942 تشكلت أول نواة للأخوات المسلمات، وبدأ من خلالهن العمل النسوي المنظم للأخوان المسلمين.
فما هي جماعة "الأخوات المسلمات" التي أسسها وأشرف عليها مرشد الجماعة حسن البنا؟
وما هي غايات وأهداف هذه الجماعة؟
وإلى أي مدى تورطت في أعمال العنف منذ تأسيسها وحتى وقتنا الراهن؟
الجماعة الإسلامية المقاتلة – الجزء الأول