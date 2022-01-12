تنظيم القاعدة والجهاد – الجزء الثاني

قدر لقرية صغيرة وفقيرة ونائية في ريف الفيوم جنوب العاصمة المصرية القاهرة أن تكون عنوانا لفصل مثير من تاريخ الجماعات الإسلامية في مصر.

هذه القرية هي قرية كحك وكان ذلك حين قرر أحمد شوقي الشيخ أن يتخذ منها عاصمة لإمارته الإسلامية مكونا بذلك جماعة عنيفة ومثيرة عرفت في الإعلام المصري باسم الشوقيين نسبة إليه في منتصف الثمانينيات الميلادية.

فمن هو شوقي الذي نصب نفسه واليا على قرية كحك ومصدرا أحكام التكفير والاستحلال على الآخرين؟