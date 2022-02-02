حركات الإسلام السياسي الشيعي في السعودية - الجزء الأول
ولد تيار الإسلام السياسي الشيعي في العراق بشقيه خط الإمام والطلائع الرسالية المعروفة بالتيار الشيرازي ومنهما انبثق ما عرف بمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية وحزب الله الحجاز . فكيف انتقلت هذه التكوينات من أرض الميلاد العراق الى أرض الانتشار الخليج؟
الجماعة السلفية المحتسبة – الجزء الثاني
تأثرت جماعة إخوان جهيمان وأثرت بما حولها من أفكار وتيارات إسلامية وكانت فاعلة في نقطة انطلاقها وتأسيسها.
فما هي الروافد التي غذّت جماعة إخوان جهيمان من جماعات وتيارات؟
وهل كان هناك تأثير للساحة الكويتية على جهيمان وإخوانه؟
وكيف انتقل المقدسي من صفوف مؤسس السرورية محمد سرور إلى صفوف إخوان جهيمان؟
الجماعة السلفية المحتسبة – الجزء الأول
بعد أن تأسست الجماعة السلفية المحتسبة في العام 1965 انشق عنها فرع يحمل مفاهيم راديكالية وسعى وفق منظوره الخاص إلى تنقية المفاهيم الدينية وتقديم نموذج جديد للإسلام الحركي في السعودية متزعما هذا الانشقاق جهيمان
فمن هي الجماعة السلفية المحتسبة ومن هم إخوان جهيمان وماهي تفاصيل وأسباب هذا الانشقاق؟
تنظيم القاعدة والجهاد – الجزء الثاني
بعد جلسات حوار قضاها زعيم القاعدة معَ قادة ورموز الجماعات الإسلامية في جبال تورا بورا استغرقت ثلاثة أشهر لبحث فكرة إصدار بيان يدعو المسلمين إلى الجهاد لتحرير جزيرة العرب من المشركين، أصدر بن لادن في أغسطس عام 1996 بيانه الشهير "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، وهو العنوان الذي اقترحه أحد عناصر القاعدة الموريتانية، ولكن ماذا كان اعتراض عرب أفغانستان ولندن من الجماعات الإسلامية المقيمة هناك، وبماذا طالبوا زعيم القاعدة؟
جماعات | تنظيم القاعدة والجهاد - الجزء الأول
كثيرة هي المؤلفات عن تنظيم القاعدة وعن زعيمها أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري، خاصة بعد أن هزت العاصمة الأميركية نيويورك تفجيرات برجي مركز التجارة العالمي، ورغم مضي 20 عاما على هذه الأحداث لازال هناك ما يحتاج إلى إعادة القراءة بشأن تنظيم القاعدة.
فهل حقا كان تأسيس التنظيم في العام 1998 أم كان للقاعدة أطوار سبقت هذا التاريخ؟
وماهي كواليس شعار أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟
حركات الإسلام السياسي الشيعي في السعودية - الجزء الأول