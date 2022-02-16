"القبيسيات" جماعة نسائية يلفها الغموض
السحريات في لبنان والطباعيات في الأردن وبنات فدوى في فلسطين وبنات البيادر في الكويت كلها مسميات لأذرع جماعة القبيسيات التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي في سوريا على يد منيرة القبيسي.
فما هي قصة القبيسيات وأخواتها في البلدان العربية والخليجية؟ ومن هي الشيخة الكبرى التي كان لها قصب السبق في إنشاء أول جماعة إسلامية مقتصرة على النساء عابرة للحدود؟
حركات الإسلام السياسي الشيعي في السعودية - الجزء الثاني
بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران احتضن آية الله الخميني ونظامه كافة الحركات الإسلامية التطويرية كان من بينها الطلائع الرسالية المعروفة بالتيار الشيرازي وما انبثق عنها من منظمات.
فكيف أصبح مصيرها بعد وفاة مهدي هاشمي مسؤول مكتب حركات التحرر للحرس الثوري الإيراني؟
وما العلاقة التي تجمع بين تيار الإسلام السياسي الشيعي بجناحه الآخر السني؟
حركات الإسلام السياسي الشيعي في السعودية - الجزء الأول
ولد تيار الإسلام السياسي الشيعي في العراق بشقيه خط الإمام والطلائع الرسالية المعروفة بالتيار الشيرازي ومنهما انبثق ما عرف بمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية وحزب الله الحجاز . فكيف انتقلت هذه التكوينات من أرض الميلاد العراق الى أرض الانتشار الخليج؟
الجماعة السلفية المحتسبة – الجزء الثاني
تأثرت جماعة إخوان جهيمان وأثرت بما حولها من أفكار وتيارات إسلامية وكانت فاعلة في نقطة انطلاقها وتأسيسها.
فما هي الروافد التي غذّت جماعة إخوان جهيمان من جماعات وتيارات؟
وهل كان هناك تأثير للساحة الكويتية على جهيمان وإخوانه؟
وكيف انتقل المقدسي من صفوف مؤسس السرورية محمد سرور إلى صفوف إخوان جهيمان؟
الجماعة السلفية المحتسبة – الجزء الأول
بعد أن تأسست الجماعة السلفية المحتسبة في العام 1965 انشق عنها فرع يحمل مفاهيم راديكالية وسعى وفق منظوره الخاص إلى تنقية المفاهيم الدينية وتقديم نموذج جديد للإسلام الحركي في السعودية متزعما هذا الانشقاق جهيمان
فمن هي الجماعة السلفية المحتسبة ومن هم إخوان جهيمان وماهي تفاصيل وأسباب هذا الانشقاق؟
"القبيسيات" جماعة نسائية يلفها الغموض