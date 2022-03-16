أبو حمزة المهاجر زعيم القاعدة في بلاد الرافدين
أبو حمزة المهاجر أو أبو أيوب المصري ويوسف حداد كلها القاب لإسم واحد وهو عبد المنعم عز الدين علي البدوي، من مواليد إحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، زعيم القاعدة في بلاد الرافدين ونائب أول لأبو عمر البغدادي زعيم تنظيم دولة العراق الإسلامية ووزير حربه.
غادر مصر في عام 1991 وعمره 22 سنة متوجها إلى مكة لأداء العمرة ومنها الى اليمن، وفي العام 1999 التحق بمعسكرات القاعدة في أفغانستان الفاروق وهرات.
أمير تنظيم الجهاد المصري الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن
الدكتور عمر عبد الرحمن الشيخ الأزهري وزعيم الجماعة الإسلامية في مصر .. لقب بالشيخ الضرير أو الشيخ الأسير .. استهل نشاطه المنبري بالتحريض على النظام المصري وباقي الأنظمة العربية .
ذاع صيته بعد فتواه بعدم جواز الصلاة على الرئيس المصري جمال عبد الناصر .. حتى أصبح في العام ١٩٨٠ زعيما ومفتيا لتنظيم الجهاد في مصر .
في نوفمبر ١٩٨١ تمت محاكمته في قضية اغتيال السادات لإصداره فتوى بجواز قتل الرئيس أنور السادات وفتوى بجواز استحلال أموال المسيحيين في مصر
تنقل بين أفغانستان وباكستان والسودان إلى أن حصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة وأدين فيها في العام ١٩٩٥ بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي والتخطيط لمهاجمة مقر الأمم المتحدة
في ٢٠١٧ توفي الشيخ الضرير في أحد السجون الأميركية ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه ورثاه أيمن الظواهري زعيم القاعدة ووصفه بشيخ المجاهدين الذي لم ينحني.
أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (الجزء الثاني)
في يونيو 2006 قتل أبو مصعب الزرقاوي، أو الشيخ الذباح كما يطلق عليه رفاقه، بقنبلتين زنة كل منهما 300 كيلو جراما ألقيتا من طائرتي F16 أميركيتين. لكن الزرقاوي وعلى الرغم من مقتله، أبقى من بعده ورثة أيديولوجيين وشبكة اجتماعية ربطتها علاقات مصاهرة ونسب في مقدمتهم المصري أبو حمزة المهاجر، الذي خلف الزرقاوي في قيادة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، حيث تزوج من الزوجة الثانية للزرقاوي بعد مقتله وكذلك صهره إياد الطوباسي.
أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (الجزء الأول)
اليوم ورغم مضي ١٦ عاما على مقتل أبو مصعب الزرقاوي نعود من جديد لنقف على تفاصيل مشواره في ساحات مختلفة. فأهمية بحث وقراءة خطى زعيم القاعدة في بلاد الرافدين لا تزال ملحة فهو كما يراه البعض من صمم وأطلق مشروع داعش أو بأحسن حال سلف داعش.
فمن هو رامي أو الدكتور سالم أو المحامي معاذ وتاجر الحقائب موفق وتاجر الأغنام أبو نواف؟ وهذه كلها أسماء لا تعني إلا شخصا واحدا هو أبو مصعب الزرقاوي .
وعندما نقول أبو مصعب الزرقاوي فيعني ذلك أنصار الإسلام في كردستان وتنظيم التوحيد والجهاد في العراق والقاعدة في بلاد الرافدين وفتح الإسلام وكتائب عبد الله عزام في لبنان.
"القبيسيات" جماعة نسائية يلفها الغموض
السحريات في لبنان والطباعيات في الأردن وبنات فدوى في فلسطين وبنات البيادر في الكويت كلها مسميات لأذرع جماعة القبيسيات التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي في سوريا على يد منيرة القبيسي.
فما هي قصة القبيسيات وأخواتها في البلدان العربية والخليجية؟ ومن هي الشيخة الكبرى التي كان لها قصب السبق في إنشاء أول جماعة إسلامية مقتصرة على النساء عابرة للحدود؟
أبو حمزة المهاجر زعيم القاعدة في بلاد الرافدين