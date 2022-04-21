قصة هروب مرسي من شاهد عيان
أعاد حكم محكمة جنايات القاهرة الأخير ، بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الاخوان المسلمين في قضية " اقتحام الحدود الشرقية" ، واللي ترجع وقائعها الى العام ٢٠١١ تزامنا مع احداث ثورة ٢٥ يناير .
الحديث من جديد عن قصة تهريب السجناء السياسيين و عناصر الجماعات الإسلامية والجهادية بالإضافة الى السجناء الجنائيين، على رأسهم كانت قيادات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان و خلية حزب الله اللبناني بالإضافة الى عناصر من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام.
كانت البداية في الساعات الاولى من فجر يوم ٢٩ يناير وهو اليوم الذي سبق ما عرف باسم جمعة الغضب رابع ايام الثورة
فما هي قصة خروج مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد مرسي من سجن وادي النطرون ٢ ، بعد ان نجحت عملية الاقتحام في تهريب اكثر من ١١ الف سجين ، قتل من بينهم ١٣ نزيل ، وما حقيقة تنسيق جماعة الاخوان مع الحرس الثوري الإيراني واذرعه المسلحة حزب الله وحركة حماس.
الجهاد في أوكرانيا - تحشيد جماعات الإسلام السياسي
مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يطل الإسلام السياسي بوجه جديد عبر فتاوى دينية بالجهاد واستنفار المقاتلين والمجاهدين من كافة أنحاء العالم، اللعب بالورقة الإسلامية ما بين روسيا وأوكرانيا هل يعيد سيناريو حرب الشيشان؟ وهل تجد الجماعات الجهادية الراديكالية بيئة خصبة لتتوغل من جديد؟
أبو حمزة المهاجر زعيم القاعدة في بلاد الرافدين
أبو حمزة المهاجر أو أبو أيوب المصري ويوسف حداد كلها القاب لإسم واحد وهو عبد المنعم عز الدين علي البدوي، من مواليد إحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، زعيم القاعدة في بلاد الرافدين ونائب أول لأبو عمر البغدادي زعيم تنظيم دولة العراق الإسلامية ووزير حربه.
غادر مصر في عام 1991 وعمره 22 سنة متوجها إلى مكة لأداء العمرة ومنها الى اليمن، وفي العام 1999 التحق بمعسكرات القاعدة في أفغانستان الفاروق وهرات.
أمير تنظيم الجهاد المصري الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن
الدكتور عمر عبد الرحمن الشيخ الأزهري وزعيم الجماعة الإسلامية في مصر .. لقب بالشيخ الضرير أو الشيخ الأسير .. استهل نشاطه المنبري بالتحريض على النظام المصري وباقي الأنظمة العربية .
ذاع صيته بعد فتواه بعدم جواز الصلاة على الرئيس المصري جمال عبد الناصر .. حتى أصبح في العام ١٩٨٠ زعيما ومفتيا لتنظيم الجهاد في مصر .
في نوفمبر ١٩٨١ تمت محاكمته في قضية اغتيال السادات لإصداره فتوى بجواز قتل الرئيس أنور السادات وفتوى بجواز استحلال أموال المسيحيين في مصر
تنقل بين أفغانستان وباكستان والسودان إلى أن حصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة وأدين فيها في العام ١٩٩٥ بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي والتخطيط لمهاجمة مقر الأمم المتحدة
في ٢٠١٧ توفي الشيخ الضرير في أحد السجون الأميركية ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه ورثاه أيمن الظواهري زعيم القاعدة ووصفه بشيخ المجاهدين الذي لم ينحني.
أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (الجزء الثاني)
في يونيو 2006 قتل أبو مصعب الزرقاوي، أو الشيخ الذباح كما يطلق عليه رفاقه، بقنبلتين زنة كل منهما 300 كيلو جراما ألقيتا من طائرتي F16 أميركيتين. لكن الزرقاوي وعلى الرغم من مقتله، أبقى من بعده ورثة أيديولوجيين وشبكة اجتماعية ربطتها علاقات مصاهرة ونسب في مقدمتهم المصري أبو حمزة المهاجر، الذي خلف الزرقاوي في قيادة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، حيث تزوج من الزوجة الثانية للزرقاوي بعد مقتله وكذلك صهره إياد الطوباسي.
قصة هروب مرسي من شاهد عيان