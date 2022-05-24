عبد الحميد كشك محامي الحركات الإسلامية – الجزء الثاني

أعاد حكم محكمة جنايات القاهرة الأخير ، بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الاخوان المسلمين في قضية " اقتحام الحدود الشرقية" ، واللي ترجع وقائعها الى العام ٢٠١١ تزامنا مع احداث ثورة ٢٥ يناير .

الحديث من جديد عن قصة تهريب السجناء السياسيين و عناصر الجماعات الإسلامية والجهادية بالإضافة الى السجناء الجنائيين، على رأسهم كانت قيادات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان و خلية حزب الله اللبناني بالإضافة الى عناصر من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام.

كانت البداية في الساعات الاولى من فجر يوم ٢٩ يناير وهو اليوم الذي سبق ما عرف باسم جمعة الغضب رابع ايام الثورة

فما هي قصة خروج مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد مرسي من سجن وادي النطرون ٢ ، بعد ان نجحت عملية الاقتحام في تهريب اكثر من ١١ الف سجين ، قتل من بينهم ١٣ نزيل ، وما حقيقة تنسيق جماعة الاخوان مع الحرس الثوري الإيراني واذرعه المسلحة حزب الله وحركة حماس.