عبد الحميد كشك محامي الحركات الإسلامية – الجزء الثاني
12 عامًا فصلت عمريًّا ما بين الواعظ المصري عبد الحميد كشك ابن محافظة البحيرة والمغني الصعيدي أحمد عدوية.. لكن كليهما استوطن القاهرة ثم إلى العالم العربي.
كما أنّ الجمهور نفسه الذي منه يسمع للشيخِ كشك نجم شباك الكاسيت الديني.. منح كذلك أغاني أحمد عدوية تذكرة العبور في ساحة المنافسة الشعبية مستمعًا تارةً إلى أشرطة الشيخِ كشك قبل استبدالها بأشرطة المغني "عدوية"
لكن الشيخ "كشك" مع ذلك كان يرى أنه الأحق والأجدر بحسم المنافسة لصالحه.. مستحضرًا "عدوية" المغني وسيرته في أكثر من مرّة على منبره وفي مواعظه.
فقال كشك: لو عاوز تنجح في مصر غنّي زي الواد أحمد عدوية "السّح الدّح امبو"
فما هي خيوط التقريب والتشابه بينهما؟ ومن منهما حسم المنافسة لصالحه؟
عبد الحميد كشك محامي الحركات الإسلامية – الجزء الأول
الخطيب الأزهري عبد الحميد عبد العزيز كشك، نجم شباك الكاسيت الديني الذي أصبح في عين مريديه "فارس المنابر" و"محامي الحركات الإسلامية" و"شيخ الغلابة" و"روبين هود المسلم"، هي كلها بعض من الأوصاف التي لا تزال تطلق عليه حتى يومنا الحاضر من قبل محبيه
لكن كان هناك فريق آخر مناهض أطلق عليه أوصافه وألقابه الخاصة.. من بينها "كوشكفون" نسبة لأسماء الشركات المتخصصة في مجال الكاسيت الفني، أو تشبيه الخطيب كشك بالمنولوجيست محمود شكوكو.. أو "خميني مصر".. لكن اللقب الأبرز كان "عدوية الدعوة الإسلامية"
فما علاقة ظاهرة الواعظ كشك بالمغني المصري أحمد عدوية؟ وما تفاصيل حكاية نجم الكاسيت الإسلامي؟ وهل حقا خطب الشيخ كشك صنعت ولا تزال تصنع إرهابيا؟
السلفية الشعبية
"السلفية الشعبية" بين قوسين هو مصطلح استخدمه خيرت الشاطر نائب المرشد لجماعة الإخوان في أحد التسريبات التي عرضها مسلسل "الاختيار ٣ القرار"، في معرض حديثه عن القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل.
فهل كان استخدام "الشاطر" لهذا التعبير تهمة من الإخوان المقصود بها الازدراء.. وتعبيرا عن صراع مفاده من يعبر عن الإسلاميين والفروق بينهم؟
أم أنه وصف واقعي ومستقر في المجتمع المصري؟
وإن كان ذلك صحيحا فما معنى كلمة "شعبية" هل هي تعني استخدام وعاظ وخطباء التيار السلفي اللهجة العامية والنكت، أم أنهم ينشطون في الأحياء الشعبية؟ وهنا ماذا تعني "شعبية" هل هي العشوائيات أم الأحياء القديمة أم الأحياء المكتظة بالسكان حتى وإن كانت منظمة؟ وهل الطبقات الشعبية هي العامة أم أن العامة أشمل؟
وهل الشعبية مقتصرة على تيار إسلامي واحد أم أن الخطباء الشعبيين توزعوا إلى أكثر من تيار فدعاة شعبيون يتبعون الإخوان وهناك المحسوبون على السلفيين وهناك على الصوفية؟
قصة هروب مرسي من شاهد عيان
أعاد حكم محكمة جنايات القاهرة الأخير ، بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الاخوان المسلمين في قضية " اقتحام الحدود الشرقية" ، واللي ترجع وقائعها الى العام ٢٠١١ تزامنا مع احداث ثورة ٢٥ يناير .
الحديث من جديد عن قصة تهريب السجناء السياسيين و عناصر الجماعات الإسلامية والجهادية بالإضافة الى السجناء الجنائيين، على رأسهم كانت قيادات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان و خلية حزب الله اللبناني بالإضافة الى عناصر من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام.
كانت البداية في الساعات الاولى من فجر يوم ٢٩ يناير وهو اليوم الذي سبق ما عرف باسم جمعة الغضب رابع ايام الثورة
فما هي قصة خروج مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد مرسي من سجن وادي النطرون ٢ ، بعد ان نجحت عملية الاقتحام في تهريب اكثر من ١١ الف سجين ، قتل من بينهم ١٣ نزيل ، وما حقيقة تنسيق جماعة الاخوان مع الحرس الثوري الإيراني واذرعه المسلحة حزب الله وحركة حماس.
الجهاد في أوكرانيا - تحشيد جماعات الإسلام السياسي
مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يطل الإسلام السياسي بوجه جديد عبر فتاوى دينية بالجهاد واستنفار المقاتلين والمجاهدين من كافة أنحاء العالم، اللعب بالورقة الإسلامية ما بين روسيا وأوكرانيا هل يعيد سيناريو حرب الشيشان؟ وهل تجد الجماعات الجهادية الراديكالية بيئة خصبة لتتوغل من جديد؟
عبد الحميد كشك محامي الحركات الإسلامية – الجزء الثاني