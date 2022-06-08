الخطيب أحمد القطان .. مدرسة الشيخ كشك

"السلفية الشعبية" بين قوسين هو مصطلح استخدمه خيرت الشاطر نائب المرشد لجماعة الإخوان في أحد التسريبات التي عرضها مسلسل "الاختيار ٣ القرار"، في معرض حديثه عن القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل.

فهل كان استخدام "الشاطر" لهذا التعبير تهمة من الإخوان المقصود بها الازدراء.. وتعبيرا عن صراع مفاده من يعبر عن الإسلاميين والفروق بينهم؟

أم أنه وصف واقعي ومستقر في المجتمع المصري؟

وإن كان ذلك صحيحا فما معنى كلمة "شعبية" هل هي تعني استخدام وعاظ وخطباء التيار السلفي اللهجة العامية والنكت، أم أنهم ينشطون في الأحياء الشعبية؟ وهنا ماذا تعني "شعبية" هل هي العشوائيات أم الأحياء القديمة أم الأحياء المكتظة بالسكان حتى وإن كانت منظمة؟ وهل الطبقات الشعبية هي العامة أم أن العامة أشمل؟

وهل الشعبية مقتصرة على تيار إسلامي واحد أم أن الخطباء الشعبيين توزعوا إلى أكثر من تيار فدعاة شعبيون يتبعون الإخوان وهناك المحسوبون على السلفيين وهناك على الصوفية؟

