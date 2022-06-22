عسكرة التصوف الجزء الاول
يقوم الفكر الصوفي الإسلامي في جوهره على نبذ السياسة والاشتغال بها وصرف معناها إلى "سياسة النفس"، مقابل وضعه الجهاد القتالي أو العسكري في مرتبة الجهاد الأصغر، وتعريف الجهاد الأكبر بمجاهدة النفس.
مما دفع ذلك مراكز الدراسات الغربية والعربية إلى ضرورة النظر إلى الصوفية كقوة لمحاربة التطرف ومواجهة الجماعات الراديكالية المسلحة، كالقاعدة وتنظيم "داعش"، باعتبار الصوفية نسخة سلمية متسامحة.
لكن الشواهد التاريخية تبين أن الطرق الصوفية ليست بمنأى عن التطرف، وغير محصنة ضد مفاهيم الحاكمية والجاهلية والولاء والبراء..
بعد أن جمعت ما بين عسكرة التصوف وبين تبني مفاهيم الإسلام السياسي الحركي، والاشتغال بالسياسة
فهل حقًا التصوف الإسلامي قادر على إبطال فتيل التطرف وهو الرهان الأمثل؟ وهل التصوف محصن ضد مفاهيم الحاكمية والجاهلية والعزلة الشعورية؟ وهل تزهد الطرق الصوفية عن الاشتغال بالسياسة؟
أخونة التصوف الإسلامي
اكتنف الغموض التعريف المعبر عن طبيعة الجماعة حينما قال حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس في العام 1938 بأن دعوة الإخوان المسلمين "دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية"
وبقي التساؤل: هل تعمد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين أن ينسب جماعته إلى الصوفية لعدم مصادمة المجتمعِ المصري، الذي كان يغلب عليه نمطُ التدين الصوفي، وتحديدًا في بلدته المحمودية. بينما كان هدفه تأسيس جماعة شمولية تشكل مزيجًا يجمع ما بين التشكلات والتَّوجهاتِ الإسلاميَّةِ الفاعلةِ في الساحة؟.. أمْ كانَ انعكاسًا حقيقيًّا لطبيعةِ نشأتِه والفضاءِ الصوفيِّ الذي عاشَ في كَنَفِهِ؟ ورغبة من البنا بتأسيس ما يمكن أن يسمى بالحركية الصوفية العسكرية
وهل العلاقة والارتباط بين الصوفية وجماعة الإخوان من حيث النشأة والجذور باتت مسألة تؤرق اليوم، بالدرجة الأولى، عددًا من مشايخ الطرق الصوفية، من حيث أخونة التصوف الإسلامي في المنطقة العربية على غرار التسلف الإخواني..
الخطيب أحمد القطان .. مدرسة الشيخ كشك
قصيدة القطان الشهيرة ذات المطلع: تبًا جدار الصامتين، التي تحولت إلى نشيد تعبوي للحركات الإسلامية يعتقد أنها بطاقة العبور التي عرفت الآخرين، خارج الكويت، بهذا الخطيب الثوري.
شكلت هذه الخطبة المفعمة بالحماس والبكاء قاطرة حملت الداعية الكويتي أحمد القطان إلى العالم العربي، وتحول من داعية محلي إلى صوت إقليمي وأممي يتم تبادل أشرطة الكاسيت التي تحمل خطبه في أماكن شتى من العالم، يُصنف "القطان" في إطار مدرسة الشيخِ عبد الحميد كشك والشيخ حسن أيوب والشيخ حسن طنون، وهي مدرسة فنون الإثارة الخطابية والعظة المفعمة بالخطاب الموجه الناقم على واقعِ المسلمين حكامًا ومحكومين. رفع شعار منبر "الأقصى يناديكم" مثل "هنا مدرسة محمد" لعبد الحميد كشك.
فمن هذا الخطيب المفوه الذي رحل عن دنيانا قبل أسابيع؟ وما محطاته الفكرية والحركية، وكيف انتهى به المطاف؟
التسلّف الإخواني
بدأَت في النصف الأخير من الستينيّات ظاهرة ما يُعرف بالتسلُّف الإخواني أو الإخوان السلفيين، وذلك بعد أن نمت التوجهات السلفية في الجسد الإخواني.. وكانت محصلة التفاعل المشترك ما بين السلفية العلمية وجماعة الإخوان المسلمين الجمع ما بين التصوّرات القطبيّة والمودوديّة بمفاهيم الحاكميّة والجاهليّة من جهة، والأسس العقديّة والفقهيّة والمنهجيّة السلفيّة من جهة أُخرى..
اصطلح على تسمية هذا المزجِ.. بالسرورية - وهو أحد روافد السلفيّة الحركية - نسبة إلى الداعية الإخواني السوري محمد سرور، لكن هل نمو التوجهات السلفيّة في داخل جسد جماعة الإخوان محصور بـ"سرور".. أم أنّ ما اصطلح عليه بالتسلُّف الإخواني سابق لظهور الحركة السرورية أم بدأ معها؟ وما دور محمّد قطب شقيق سيد قطب في تبلور هذا التيار الصحوي؟
عبد الحميد كشك محامي الحركات الإسلامية – الجزء الثاني
12 عامًا فصلت عمريًّا ما بين الواعظ المصري عبد الحميد كشك ابن محافظة البحيرة والمغني الصعيدي أحمد عدوية.. لكن كليهما استوطن القاهرة ثم إلى العالم العربي.
كما أنّ الجمهور نفسه الذي منه يسمع للشيخِ كشك نجم شباك الكاسيت الديني.. منح كذلك أغاني أحمد عدوية تذكرة العبور في ساحة المنافسة الشعبية مستمعًا تارةً إلى أشرطة الشيخِ كشك قبل استبدالها بأشرطة المغني "عدوية"
لكن الشيخ "كشك" مع ذلك كان يرى أنه الأحق والأجدر بحسم المنافسة لصالحه.. مستحضرًا "عدوية" المغني وسيرته في أكثر من مرّة على منبره وفي مواعظه.
فقال كشك: لو عاوز تنجح في مصر غنّي زي الواد أحمد عدوية "السّح الدّح امبو"
فما هي خيوط التقريب والتشابه بينهما؟ ومن منهما حسم المنافسة لصالحه؟
عسكرة التصوف الجزء الاول