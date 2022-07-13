حسن الترابي - الجزء الثاني
استثمر الخطّ التجديدي في الحركة الإسلامية السودانية رؤى الدكتور حسن الترابي وتلقى مددًا من اجتهاداته التي فتحت باب الاجتهاد لكل صاحب رأي مهما يكون محدودًا في كسبه العلمي أو العملي والشرعي.
كان أحد أبرز الفصول ليس فقط في حياة الأمين العام للحركة الإسلامية حسن الترابي بل في مشهد الحياة في السودان السياسي والاجتماعي والاقتصادي.. تدبيره وتخطيطه لانقلاب 1989 الذي تولت خلاله الحركة الإسلامية الحكم في السودان، ولكن باسم القوات المسلحة، واختير اسم "الإنقاذ" عنوانًا لانقلاب في صباح الثلاثين من يونيو عام 1989 أذيع البيان الأول لثورة "الإنقاذ الوطني"، ووُصف مجلس ثَورة الإنقاذ من قبل أقلام صحافية في الحركة الإسلامية العربية بـ"مجلس الصحابة الذي يحكم السودان".
حسن الترابي - الجزء الأول
تعرفت الساحة السودانية الإسلامية على الدكتور حسن عبد الله الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في أول ظهور مؤثر لعراب الحركة الإسلامية في مؤتمر أعضاء اللجنة التأسيسية لجبهة الدستور الإسلامي إحدى واجهات جماعة الإخوان في عام 1962.
ومنذ هذه الفترة حتى وقبيل وفاته في العام 2016 شهدت صعودًا واضحًا لدور الدكتور حسن الترابي في الساحة السياسية السودانية عامة.. وفي الحركة الإسلامية على وجه الخصوص..
ودفع بالحركة الإسلامية السودانية إلى قمة السلطة بعد توقيعِ قرار المصالحة الوطنية معلنًا زعيم الحركة الإسلامية حسن الترابي "حل تنظيم الإخوان المسلمين، ومبايعة حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني"
قبل أن يضع الترابي في العام 1989 الخطة الفنية والسياسية للانقلاب العسكري على حكم النميري الذي أوصل الحركة الإسلامية في السودان إلى سدة الحكم.. من وراء البدلة العسكرية.
عسكرة التصوف - الجزء الثاني
تهيأت في الماضي ظروف ملائمة لاعتماد السلطة السياسية على بعض الطرق الصوفية في إنتاج خطاب مضاد لخطاب الجماعات الإسلامية المتطرفة.
بالمقابل تحتمي الصوفية بالسلطة من جماعات الإسلام السياسي
وقد اتضح هذا أكثر، بعد ما يُسمي بالربيع العربي، و صعود جماعة الإخوان إلى الحكم، وحين استغل تنظيم القاعدة وداعش أراضي في إفريقيا وفي الصومال والعراق وليبيا.
في ظل ذلك ظهر نزوع طرق صوفية إلى العنف والعمل المسلح مقابل طرقا أخرى تحالفت مع جماعات الإسلام السياسي.. ولكن بقي من يرى أن الحل في علاج التطرف هو روحانيات التصوف وطرقه.
عسكرة التصوف الجزء الاول
يقوم الفكر الصوفي الإسلامي في جوهره على نبذ السياسة والاشتغال بها وصرف معناها إلى "سياسة النفس"، مقابل وضعه الجهاد القتالي أو العسكري في مرتبة الجهاد الأصغر، وتعريف الجهاد الأكبر بمجاهدة النفس.
مما دفع ذلك مراكز الدراسات الغربية والعربية إلى ضرورة النظر إلى الصوفية كقوة لمحاربة التطرف ومواجهة الجماعات الراديكالية المسلحة، كالقاعدة وتنظيم "داعش"، باعتبار الصوفية نسخة سلمية متسامحة.
لكن الشواهد التاريخية تبين أن الطرق الصوفية ليست بمنأى عن التطرف، وغير محصنة ضد مفاهيم الحاكمية والجاهلية والولاء والبراء..
بعد أن جمعت ما بين عسكرة التصوف وبين تبني مفاهيم الإسلام السياسي الحركي، والاشتغال بالسياسة
فهل حقًا التصوف الإسلامي قادر على إبطال فتيل التطرف وهو الرهان الأمثل؟ وهل التصوف محصن ضد مفاهيم الحاكمية والجاهلية والعزلة الشعورية؟ وهل تزهد الطرق الصوفية عن الاشتغال بالسياسة؟
أخونة التصوف الإسلامي
اكتنف الغموض التعريف المعبر عن طبيعة الجماعة حينما قال حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس في العام 1938 بأن دعوة الإخوان المسلمين "دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية"
وبقي التساؤل: هل تعمد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين أن ينسب جماعته إلى الصوفية لعدم مصادمة المجتمعِ المصري، الذي كان يغلب عليه نمطُ التدين الصوفي، وتحديدًا في بلدته المحمودية. بينما كان هدفه تأسيس جماعة شمولية تشكل مزيجًا يجمع ما بين التشكلات والتَّوجهاتِ الإسلاميَّةِ الفاعلةِ في الساحة؟.. أمْ كانَ انعكاسًا حقيقيًّا لطبيعةِ نشأتِه والفضاءِ الصوفيِّ الذي عاشَ في كَنَفِهِ؟ ورغبة من البنا بتأسيس ما يمكن أن يسمى بالحركية الصوفية العسكرية
وهل العلاقة والارتباط بين الصوفية وجماعة الإخوان من حيث النشأة والجذور باتت مسألة تؤرق اليوم، بالدرجة الأولى، عددًا من مشايخ الطرق الصوفية، من حيث أخونة التصوف الإسلامي في المنطقة العربية على غرار التسلف الإخواني..
حسن الترابي - الجزء الثاني