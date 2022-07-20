الطاغوت - الجزء الأول
فرعون".. "هامان".. "قارون".. "المرتد".. "الشيطان الأكبر".. "عميل مستبد".. "كافر مرتد"، مرادفات لمصطلحِ الطاغوت، أحد أهم مصطلحات ومعتقدات جماعات الإسلام السياسي في العالم العربيّ.
فقالوا على الرئيسِ جمال عبدالناصر "فقهش" (ف) فرعون (ق) قارون (هـ) هامان (ش) شيطان.
وأطلقوا على "السادات" الفرعون، وعلى "مبارك" المرتد العميل، وعلى كل حكام العرب الطواغيت، طواغيت العرب.
كان ذلك بدعة أدخلها أمير الجماعة الإسلامية في باكستان أبو الأعلى المودودي ومن بعده الأديب سيد قطب ومعه زعيم الثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني، وأصبحت ضمن قواعد الإسلام السياسي الحركي.
فانحاز بها مفهوم الطاغوت من عبادة الأوثان والشرك إلى معنى الحاكمية الإلهية أي حاكمية الله في الأرض.
وبنى تيار الإسلام السياسي المسلح أطروحاته على ما جاء به رواد التنظير في ضفتي الفقه السياسي الإسلامي الحركي "السني والشيعي".
حسن الترابي - الجزء الثاني
استثمر الخطّ التجديدي في الحركة الإسلامية السودانية رؤى الدكتور حسن الترابي وتلقى مددًا من اجتهاداته التي فتحت باب الاجتهاد لكل صاحب رأي مهما يكون محدودًا في كسبه العلمي أو العملي والشرعي.
كان أحد أبرز الفصول ليس فقط في حياة الأمين العام للحركة الإسلامية حسن الترابي بل في مشهد الحياة في السودان السياسي والاجتماعي والاقتصادي.. تدبيره وتخطيطه لانقلاب 1989 الذي تولت خلاله الحركة الإسلامية الحكم في السودان، ولكن باسم القوات المسلحة، واختير اسم "الإنقاذ" عنوانًا لانقلاب في صباح الثلاثين من يونيو عام 1989 أذيع البيان الأول لثورة "الإنقاذ الوطني"، ووُصف مجلس ثَورة الإنقاذ من قبل أقلام صحافية في الحركة الإسلامية العربية بـ"مجلس الصحابة الذي يحكم السودان".
حسن الترابي - الجزء الأول
تعرفت الساحة السودانية الإسلامية على الدكتور حسن عبد الله الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في أول ظهور مؤثر لعراب الحركة الإسلامية في مؤتمر أعضاء اللجنة التأسيسية لجبهة الدستور الإسلامي إحدى واجهات جماعة الإخوان في عام 1962.
ومنذ هذه الفترة حتى وقبيل وفاته في العام 2016 شهدت صعودًا واضحًا لدور الدكتور حسن الترابي في الساحة السياسية السودانية عامة.. وفي الحركة الإسلامية على وجه الخصوص..
ودفع بالحركة الإسلامية السودانية إلى قمة السلطة بعد توقيعِ قرار المصالحة الوطنية معلنًا زعيم الحركة الإسلامية حسن الترابي "حل تنظيم الإخوان المسلمين، ومبايعة حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني"
قبل أن يضع الترابي في العام 1989 الخطة الفنية والسياسية للانقلاب العسكري على حكم النميري الذي أوصل الحركة الإسلامية في السودان إلى سدة الحكم.. من وراء البدلة العسكرية.
عسكرة التصوف - الجزء الثاني
تهيأت في الماضي ظروف ملائمة لاعتماد السلطة السياسية على بعض الطرق الصوفية في إنتاج خطاب مضاد لخطاب الجماعات الإسلامية المتطرفة.
بالمقابل تحتمي الصوفية بالسلطة من جماعات الإسلام السياسي
وقد اتضح هذا أكثر، بعد ما يُسمي بالربيع العربي، و صعود جماعة الإخوان إلى الحكم، وحين استغل تنظيم القاعدة وداعش أراضي في إفريقيا وفي الصومال والعراق وليبيا.
في ظل ذلك ظهر نزوع طرق صوفية إلى العنف والعمل المسلح مقابل طرقا أخرى تحالفت مع جماعات الإسلام السياسي.. ولكن بقي من يرى أن الحل في علاج التطرف هو روحانيات التصوف وطرقه.
عسكرة التصوف الجزء الاول
يقوم الفكر الصوفي الإسلامي في جوهره على نبذ السياسة والاشتغال بها وصرف معناها إلى "سياسة النفس"، مقابل وضعه الجهاد القتالي أو العسكري في مرتبة الجهاد الأصغر، وتعريف الجهاد الأكبر بمجاهدة النفس.
مما دفع ذلك مراكز الدراسات الغربية والعربية إلى ضرورة النظر إلى الصوفية كقوة لمحاربة التطرف ومواجهة الجماعات الراديكالية المسلحة، كالقاعدة وتنظيم "داعش"، باعتبار الصوفية نسخة سلمية متسامحة.
لكن الشواهد التاريخية تبين أن الطرق الصوفية ليست بمنأى عن التطرف، وغير محصنة ضد مفاهيم الحاكمية والجاهلية والولاء والبراء..
بعد أن جمعت ما بين عسكرة التصوف وبين تبني مفاهيم الإسلام السياسي الحركي، والاشتغال بالسياسة
فهل حقًا التصوف الإسلامي قادر على إبطال فتيل التطرف وهو الرهان الأمثل؟ وهل التصوف محصن ضد مفاهيم الحاكمية والجاهلية والعزلة الشعورية؟ وهل تزهد الطرق الصوفية عن الاشتغال بالسياسة؟
الطاغوت - الجزء الأول