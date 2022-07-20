الطاغوت - الجزء الأول

فرعون".. "هامان".. "قارون".. "المرتد".. "الشيطان الأكبر".. "عميل مستبد".. "كافر مرتد"، مرادفات لمصطلحِ الطاغوت، أحد أهم مصطلحات ومعتقدات جماعات الإسلام السياسي في العالم العربيّ.

فقالوا على الرئيسِ جمال عبدالناصر "فقهش" (ف) فرعون (ق) قارون (هـ) هامان (ش) شيطان.

وأطلقوا على "السادات" الفرعون، وعلى "مبارك" المرتد العميل، وعلى كل حكام العرب الطواغيت، طواغيت العرب.

كان ذلك بدعة أدخلها أمير الجماعة الإسلامية في باكستان أبو الأعلى المودودي ومن بعده الأديب سيد قطب ومعه زعيم الثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني، وأصبحت ضمن قواعد الإسلام السياسي الحركي.

فانحاز بها مفهوم الطاغوت من عبادة الأوثان والشرك إلى معنى الحاكمية الإلهية أي حاكمية الله في الأرض.

وبنى تيار الإسلام السياسي المسلح أطروحاته على ما جاء به رواد التنظير في ضفتي الفقه السياسي الإسلامي الحركي "السني والشيعي".

