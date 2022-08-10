مجموعات وفصائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الجزء الثاني
ظلّ موضوع العودة إلى الإسلام بالنسبة للجمَاعات الإسلامية شعارًا قادرًا على التعبئة، ولكنّه في إطار تربوي اجتماعي يعمل على قرض المجتمع من الداخل وفي العمق، والأداة الأبرز في ذلك فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فعبر تسييج الجماعات لكل تأويل أو قراءة جديدة للنص، وتجاهل كل الاختلاف والتنوع في فهم الشريعة، بالتركيز على شريعة واحدة، تهتم بالشكل والمظاهر وفرض وحدة شكلية مظهرية على المجتمع
استطاعت بذلك تأطير الآخر الذي أصبح يوصف تلقائيًا بأنه يختلف مع الدّين الحق، وبالتالي إطلاق العنان لخيال أصحاب الخطاب بوصفه أنّه ضال مبتدع، عدو الإسلام، كافر ومتآمر مع الصهيونية العالمية. وترجمة ذلك عمليًّا ستكون عبر فعل الأمر بالمعروف وإنكار المنكر باليد.
مجموعات وفصائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سعت التيارات الدينية منذ السبعينيات إلى خلق مجال رمزي يميزها عن غيرها من التيارات الدينية محاولة بذلك إعادة إنتاج نظام اجتماعي يتلائم وفق منظورها الخاص مع تراث السلف الأول ورافضة للقيم السائدة في المجتمع وهو رفض يندرج ضمن رفض الآخر تجسد ذلك من خلال آليات فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعد أداة من أدوات إبراز الذات حيث يسعى كل تيار لأخذ موقع يبرر وجوده وسط التيارات الأخرى ويتجلى معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى الجماعات في تعميق الاحساس الديني من منظور الجماعة الدينية لأفرادها حيث يعمل على تحقيق فعل الفكرة الدينية لدى أفراد الجماعة وتثبيته وطبعه في شعورهم الجمعي وهي أولى ومراحل وأهداف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون الأفكار الدينية لدى هذه التيارات الاسلامية يتجسد بداية من خلال بناء أرضية نفسية اجتماعية لدى جماعة معتنقين لبث المعتقدات الاخرى عبر فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسط المجتمع الذي يتفاعلون معه الذي وصف من قبلها بالمجتمع المبتدأ المجتمع الضال عوام الناس عصر الفتن فهو من وجهة نظرهم مجتمع من شأنه يؤدي بالفرد إلى الهلاك من خلال عدم التزامه بالتعاليم الدينية لتكون الجماعة دينية مستقطبة موفرة لتلك الحاجة الملحة أول ما ظهر مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان في ميثاق العمل الاسلامي للجماعة الاسلامية في السبيعينات من القرن الماضي وجاء فيه: طريقنا هو الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل لله من خلال جماعة منضبطة حركتها بالشرع الحنيف تأبى المداهنة أو الركون.
الطاغوت - الجزء الثاني
لعب رموز حركات الإسلام السياسي السنية والشيعية دورًا رئيسيًا في تشكيل وصياغة مفاهيم جماعات العنف المسلح الإسلامية كالقاعدة وتنظيم "داعش" وحركة أنصار الله الحوثية حول معنى "الطاغوت"، وأصبحوا مصادرها ومواردها في بناء المفهوم وتشكيله.
ذلك بعد أن تضافرت التنظيرات الإسلامية لأبي الأعلى المودودي وسيد قطب مع مفاهيم آية الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية الذي قسّم الحضارات الإنسانية إلى نموذجين: نموذجِ الاستضعاف، وفيه المسلمون، ونموذجِ الطاغوت الجامعِ لكل قوى الباطل وأتباعها في الأرض
متشكلة عبر مصادر البناء تلك، شبكة من المفاهيم تترجمت في مختلف جوانب الحياة الفكرية والثقافية والدينية، فأصبحت الدساتير والديمقراطية "طاغوتًا" والقاضي الشرعي طاغوتًا، والتحاكم إلى المحاكم القانونية طاغوتًا، والمدارس الرسمية طاغوتًا.. والوطنية طاغوتًا.. حتى أصبحت الشعوب العربية بأسرها شعوبًا طاغوتيّة.
الطاغوت - الجزء الأول
فرعون".. "هامان".. "قارون".. "المرتد".. "الشيطان الأكبر".. "عميل مستبد".. "كافر مرتد"، مرادفات لمصطلحِ الطاغوت، أحد أهم مصطلحات ومعتقدات جماعات الإسلام السياسي في العالم العربيّ.
فقالوا على الرئيسِ جمال عبدالناصر "فقهش" (ف) فرعون (ق) قارون (هـ) هامان (ش) شيطان.
وأطلقوا على "السادات" الفرعون، وعلى "مبارك" المرتد العميل، وعلى كل حكام العرب الطواغيت، طواغيت العرب.
كان ذلك بدعة أدخلها أمير الجماعة الإسلامية في باكستان أبو الأعلى المودودي ومن بعده الأديب سيد قطب ومعه زعيم الثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني، وأصبحت ضمن قواعد الإسلام السياسي الحركي.
فانحاز بها مفهوم الطاغوت من عبادة الأوثان والشرك إلى معنى الحاكمية الإلهية أي حاكمية الله في الأرض.
وبنى تيار الإسلام السياسي المسلح أطروحاته على ما جاء به رواد التنظير في ضفتي الفقه السياسي الإسلامي الحركي "السني والشيعي".
حسن الترابي - الجزء الثاني
استثمر الخطّ التجديدي في الحركة الإسلامية السودانية رؤى الدكتور حسن الترابي وتلقى مددًا من اجتهاداته التي فتحت باب الاجتهاد لكل صاحب رأي مهما يكون محدودًا في كسبه العلمي أو العملي والشرعي.
كان أحد أبرز الفصول ليس فقط في حياة الأمين العام للحركة الإسلامية حسن الترابي بل في مشهد الحياة في السودان السياسي والاجتماعي والاقتصادي.. تدبيره وتخطيطه لانقلاب 1989 الذي تولت خلاله الحركة الإسلامية الحكم في السودان، ولكن باسم القوات المسلحة، واختير اسم "الإنقاذ" عنوانًا لانقلاب في صباح الثلاثين من يونيو عام 1989 أذيع البيان الأول لثورة "الإنقاذ الوطني"، ووُصف مجلس ثَورة الإنقاذ من قبل أقلام صحافية في الحركة الإسلامية العربية بـ"مجلس الصحابة الذي يحكم السودان".
مجموعات وفصائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الجزء الثاني