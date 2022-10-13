أنطون سعادة والحزب السوريّ القومي الاجتماعي – الجزء الثاني
أنشأَ أنطون سعادة تنظيمه على أسسٍ عسكرية وعلى عقيدةٍ حربية، فاحتلّ الزعيم منصب القائد الأعلى للقوات كما ورد في دستور الحزب، معتنيًا بالانضباط شبه العسكري، ومقلّدًا للنهج العسكري، بالتحيّة واللباس والشعار، وبالتدريب.
ورغم تبنّي الحزب مبدأ العلمانية، فقد أقرّ العمليات الانتحاريةَ التي سمّيت "نهج الأجساد المتفجّرة"، والتي أَطلقها عميد الدفاعِ في الحزب السوري القومي الاجتماعي محمود سليم.
مرّ الحزب بأطوار عدة وتباينت تحالفاته المرحلية وخاض صراعاته مع الأحزاب اليساريّة والقوميّة بأجنحتها كافّة، كما مارس الاغتيال السياسي والانقلابات عبر حقبات تاريخه منذ الخمسينيّات الميلاديّة حتى الثمانينيّات.
مع وصول الرئيس السوري حافظ الأسد إلى السّلطة قوبل الحزب القومي بتسامحٍ نسبيّ بعد خروجِ قياداته من السجون اللبنانيّة فكان ذلك بدايات التّقارب السياسي والحوار الضمني.
أنطون سعادة والحزب السوريّ القوميُّ الاجتماعيّ – الجزء الأول
كانت ولادة الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعي لزعيمه أنطون سعادة في العام 1932، بدايةً لبعث نظريّةٍ سياسيّةٍ عقائديّةٍ وثوريّةٍ جديدةٍ حدد معالمها في كتابه "نشوء الأُمم".
فالمجتمع بالنسبة إلى "سعادة" لا يقوم على أساس اللغة والدين، وإنّما العامل الأصلي في ذلك قائم على اعتبار البيئة الجغرافيّة، مُقررًا على أساس ذلك حدود سوريا الطبيعية ومفهوم القوميّة السوريّة.
وضع "سعادة" قوميّةً إقليميّةً جديدةً تتجسّد في سوريا الكبرى أو الأُمّة السوريّة التامّة، وحدودها تشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق والكويت وسيناء وشطَّ العرب وقبرص، متحاملًا بذلك على فكرة القوميّة العربيّة ودعاتها، فكانت بداية الصراعِ ما بين العروبيين الوحدويين والقوميين الاجتماعيين، ليُنعت من قبل خصومه بإبطان الفاشيّة والنازيّة في أيديولوجيته والسعي إلى السّلطة، ومشبّهين علم الحزب بالعلم النازيّ.
أيمن الظواهري الطبيب الفاشل
شكّك أنصار من الحركة الجهادية المتطرفة من قيمة وتأثير مقتل أيمن الظواهري على مستقبل تنظيم القاعدة، الذي كان يُوصف بافتقاره إلى الكاريزما الجذابة
وخلافًا لما وُصف بأنه بداية الموت السريري للتنظيم رأَته تنظيمات إسلامية مسلَّحة فرصةً لإعادة استراتيجية التنظيم نحو الجهاد العالمي بعد أن عاد به الظواهري أو (أبو المعز) صوب الجهادية المحلية.
الإشارة في ذلك بدأَت في العام 2015 حينما دفع التنظيم السري العسكري في القاعدة إلى الواجهة بنجل مؤسّس التنظيم "حمزة بن لادن"، ليقف كتفًا بكتف "الظواهري" في محاولةٍ لاستعادة زخمه ومكانته كقائدٍ للجهادية العالمية
ورغم عدم مشاركة "حمزة" في القتال في الصفوف الأمامية كما لم يُدر شبكته السرية مثلما فعل الظواهري، فضّلت الإدارة الأميركية تصفية نجل بن لادن على الظواهري في العام 2019
بموت حمزة بن لادن والظواهري على رأس التنظيم فقدت قاعدة الجهاد "بن لادن" آخر.. محتفظًا بزعيمه غير الملهم لثلاث سنواتٍ إضافيةٍ من عمر التنظيم
مجموعات وفصائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الجزء الثاني
ظلّ موضوع العودة إلى الإسلام بالنسبة للجمَاعات الإسلامية شعارًا قادرًا على التعبئة، ولكنّه في إطار تربوي اجتماعي يعمل على قرض المجتمع من الداخل وفي العمق، والأداة الأبرز في ذلك فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فعبر تسييج الجماعات لكل تأويل أو قراءة جديدة للنص، وتجاهل كل الاختلاف والتنوع في فهم الشريعة، بالتركيز على شريعة واحدة، تهتم بالشكل والمظاهر وفرض وحدة شكلية مظهرية على المجتمع
استطاعت بذلك تأطير الآخر الذي أصبح يوصف تلقائيًا بأنه يختلف مع الدّين الحق، وبالتالي إطلاق العنان لخيال أصحاب الخطاب بوصفه أنّه ضال مبتدع، عدو الإسلام، كافر ومتآمر مع الصهيونية العالمية. وترجمة ذلك عمليًّا ستكون عبر فعل الأمر بالمعروف وإنكار المنكر باليد.
مجموعات وفصائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سعت التيارات الدينية منذ السبعينيات إلى خلق مجال رمزي يميزها عن غيرها من التيارات الدينية محاولة بذلك إعادة إنتاج نظام اجتماعي يتلائم وفق منظورها الخاص مع تراث السلف الأول ورافضة للقيم السائدة في المجتمع وهو رفض يندرج ضمن رفض الآخر تجسد ذلك من خلال آليات فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعد أداة من أدوات إبراز الذات حيث يسعى كل تيار لأخذ موقع يبرر وجوده وسط التيارات الأخرى ويتجلى معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى الجماعات في تعميق الاحساس الديني من منظور الجماعة الدينية لأفرادها حيث يعمل على تحقيق فعل الفكرة الدينية لدى أفراد الجماعة وتثبيته وطبعه في شعورهم الجمعي وهي أولى ومراحل وأهداف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون الأفكار الدينية لدى هذه التيارات الاسلامية يتجسد بداية من خلال بناء أرضية نفسية اجتماعية لدى جماعة معتنقين لبث المعتقدات الاخرى عبر فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسط المجتمع الذي يتفاعلون معه الذي وصف من قبلها بالمجتمع المبتدأ المجتمع الضال عوام الناس عصر الفتن فهو من وجهة نظرهم مجتمع من شأنه يؤدي بالفرد إلى الهلاك من خلال عدم التزامه بالتعاليم الدينية لتكون الجماعة دينية مستقطبة موفرة لتلك الحاجة الملحة أول ما ظهر مصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان في ميثاق العمل الاسلامي للجماعة الاسلامية في السبيعينات من القرن الماضي وجاء فيه: طريقنا هو الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل لله من خلال جماعة منضبطة حركتها بالشرع الحنيف تأبى المداهنة أو الركون.
أنطون سعادة والحزب السوريّ القومي الاجتماعي – الجزء الثاني