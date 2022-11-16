"صناعة الموت" – الجزء الأول
اشتهر مصطلح "صناعة الموت" في معجم الإسلام السياسي بالدرجة التي شاع فيها.. إنّه مصطلح أصيل لدى جماعة الإخوان المسلمين وتفرّعاتها، خاصةً أنّه أخذ زخمه وشرعيّته من تبنّي مؤسّس جماعة الإخوان "حسن البنا" له.
لكن يبدو أنّ مصطلح "صناعة الموت" مستعار إذا شئنا التخفيف ومسروق إذا شئنا غير ذلك، من سياق قومي عروبي بعيد كل البعد عن تنظيرات حسن البنا الإسلاموية ولا تقلّ عنه تطرفًا وراديكالية لكن بأيديولوجية مختلفة.
ففي المدرسة الثانوية المركزية ببغداد خريف عام ١٩٣٣، خاطب سامي شوكت الداعية السياسي القومي العروبي الطلاب في محاضرة بعنوان "صناعة الموت" ، مؤسسا معه ما عرف بنظام الفتوة
استخدام القومي سامي شوكت لهذا المصطلحِ جاء بعد أن أعطيت القوميّة العربيّة والوحدة العربيّة مضمونًا ثوريًّا عسكريًّا
السلوكية المهدوية
تُعد السلوكية المهدوية، بحسب البعض اسمًا جامعًا لكثيرٍ من الجماعات المستندة على العقيدة المهدوية التي تمثّل حجر الزاوية في المذهب الشيعي الاثني عشري، فلم تكن حركة جند السماء في العراق أولى الحركات التي قامت، فقد سبقتها حركات أخرى من بينها حركة الموطؤون، وحركة الممهدون، وحركة روحِ الله، وأخرى النبأ العظيم، وحركة القحطاني، وتنظيم المولوية وحركة الحوزة الناطقة.
دارت عجلة فكرة المهدوية بالعراق في العام 2003 منجرفًا معها المئات من الشيعة وتحوّلت إلى فرق تكفيرية، معتمدةً سياسة العنف ولغة السلاحِ في سبيل نشر أفكارها.
كان ازدهار الحركات المهدوية بالنسبة للبعض عائدًا إلى لحظات الفوضى وضياع الأمن وانتشار الحيرة حول المستقبل، لكن هناك من رأي في المسبّبات أبعادًا أخرى.
حركة جند السماء
اقتحمت قوات عسكريّة مشتركة عراقيّة من الجيش والشرطة وبمساندةٍ من القوة الجويّة الأميركيّة في صباح اليوم 29 من شهر يونيو 2007 إحدى المزارع في ضواحي الكوفة بمحافظة النجف، اتخذها ضياء زهرة الكرعاوي، عراقيّ من الطائفة الشيعيّة، مركزًا عسكريًّا وقاعدة لتنظيمه "جند السماء".
سمّى نفسه "قاضى السماء"، وألَّف كتابًا بهذا الاسم قال فيه عن نفسه: "إنني المهدي، وإنني ولد من ولد فاطمة، وإنّني من بيضة مخصّبة للزّهراء من الإمام عليّ عليه السّلام".
جمع "الكرعاوي" المئات من الأتباعِ بعد أن أقنعهم بأنّه باب الله في الأرض، وشكّل سرايا عسكرية أَطلق عليها "جيش الرعب"، بغرض اقتحام مدينة النجف وتفجير قبّة الإمام عليّ، واغتيال المراجعِ الدينيّة أثناء مراسم ليلة عاشوراء.
أنطون سعادة والحزب السوريّ القومي الاجتماعي – الجزء الثاني
أنشأَ أنطون سعادة تنظيمه على أسسٍ عسكرية وعلى عقيدةٍ حربية، فاحتلّ الزعيم منصب القائد الأعلى للقوات كما ورد في دستور الحزب، معتنيًا بالانضباط شبه العسكري، ومقلّدًا للنهج العسكري، بالتحيّة واللباس والشعار، وبالتدريب.
ورغم تبنّي الحزب مبدأ العلمانية، فقد أقرّ العمليات الانتحاريةَ التي سمّيت "نهج الأجساد المتفجّرة"، والتي أَطلقها عميد الدفاعِ في الحزب السوري القومي الاجتماعي محمود سليم.
مرّ الحزب بأطوار عدة وتباينت تحالفاته المرحلية وخاض صراعاته مع الأحزاب اليساريّة والقوميّة بأجنحتها كافّة، كما مارس الاغتيال السياسي والانقلابات عبر حقبات تاريخه منذ الخمسينيّات الميلاديّة حتى الثمانينيّات.
مع وصول الرئيس السوري حافظ الأسد إلى السّلطة قوبل الحزب القومي بتسامحٍ نسبيّ بعد خروجِ قياداته من السجون اللبنانيّة فكان ذلك بدايات التّقارب السياسي والحوار الضمني.
أنطون سعادة والحزب السوريّ القوميُّ الاجتماعيّ – الجزء الأول
كانت ولادة الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعي لزعيمه أنطون سعادة في العام 1932، بدايةً لبعث نظريّةٍ سياسيّةٍ عقائديّةٍ وثوريّةٍ جديدةٍ حدد معالمها في كتابه "نشوء الأُمم".
فالمجتمع بالنسبة إلى "سعادة" لا يقوم على أساس اللغة والدين، وإنّما العامل الأصلي في ذلك قائم على اعتبار البيئة الجغرافيّة، مُقررًا على أساس ذلك حدود سوريا الطبيعية ومفهوم القوميّة السوريّة.
وضع "سعادة" قوميّةً إقليميّةً جديدةً تتجسّد في سوريا الكبرى أو الأُمّة السوريّة التامّة، وحدودها تشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق والكويت وسيناء وشطَّ العرب وقبرص، متحاملًا بذلك على فكرة القوميّة العربيّة ودعاتها، فكانت بداية الصراعِ ما بين العروبيين الوحدويين والقوميين الاجتماعيين، ليُنعت من قبل خصومه بإبطان الفاشيّة والنازيّة في أيديولوجيته والسعي إلى السّلطة، ومشبّهين علم الحزب بالعلم النازيّ.
"صناعة الموت" – الجزء الأول