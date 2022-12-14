المتحولون فكرياً
تحولات ثقافية وفكرية مختلفة انتقل أصحابها من طرحٍ إلى آخر مغاير، فمثلًا من القومية الناصرية إلى القومية البعثية، أو من قومي عروبي إلى إسلامي، أو من الأيديولوجيا الماركسية والشيوعية لتحول جذري مناقض وهو الإسلام السياسي (سني أو شيعي).. والعكس كذلك من إسلامي إلى يساري ثوري، أو من صار ليبراليًّا بعد أن نفض عن نفسه الشيوعية.
مع ذلك لاقى "المتحولون" من الفكرة الإسلامية إلى الليبرالية بتصوّر علماني.. عداءً شديدًا ومواجهة من قبل خصومهم..
رفاق الأمس..
اتهموا بالتذبذب والقلق، ومصادمة المسلمات والثوابت، واعتُبر خطرهم هو الأشد على المجتمع، فهو التطرّف المسكوت عنه.
فهل التحول عيب يُعاب به الشخص؟ وهل جملة التطرّف والتطرّف المضاد هنا دقيقة؟
القوميون العرب في النجف
كانت مدينة النجف الأشرف مدينة المقامات والزيارات ومقرّ المرجعيات الدينية العليا للشيعة في العالم
وساحة فاعلة وساخنة لمختلف الأيديولوجيات والتيارات الفكرية والسياسية التي اجتاحت العراق في بدايات القرن العشرين.
ومن المفارقة أن تكون هذه المدينة التي يعدّها المستشرقون الرابعة في ترتيب المدن الإسلامية المقدسة ومركزًا كلاسيكيًا للثقافة الإسلامية والتعليم الديني، هي ذاتها التي تلعب دورًا بارزًا في الحركة القومية العربية العلمانية والليبرالية في العراق، مُخرّجةً عددًا من القادة القوميين النجفيين.
فإلى أي مدى كان تأثير موجات الفكر العربي الحديث داخل النجف؟ وما دور علماء الدين النجفيين في نمو الوعي القومي العربي ومساهمتهم في الحركات القومية العربية العراقية؟
شيخ التيك التوك لحركة الشباب الصومالية
تزامنًا مع ارتفاعِ وتيرة أعمال العنف في العاصمة مقديشو من قبل حركة الشباب الصومالية المسلحة أقوى ذراعٍ لتنظيم القاعدة
تصدّر مؤخرًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الـ"تيك توك" تريند لداعية صومالي وذلك في مقطعٍ قصير التقط منه نظرة عابرة له تمّ تحريرها وصناعتها بفلاتر وفلاشات، لتظهر وكأنّها محاكاة لشخصية خرجت من عصر الفايكنج
لكن ظل التساؤل من قبل روّاد تطبيق التيك توك عن قصة هذا التريند وحكاية شيخِ التيك توك الصومالي الذي أصبح مقطعه مادةً لترويجِ الأناشيد الجهادية، وهل احتفاء حركة الشباب الإسلامية المتطرفة يعني تنصيب شيخِ الـ"تيك توك" أميرًا جديدًا عليها؟
"صناعة الموت" – الجزء الثاني
نجح "سامي شوكت" الطبيب العسكري القومي في استثمار مفهومه "بصناعة الموت" بعد أن أصبح مفتشًا ثم مديرًا عامًا لوزارة المعارف عام 1936، قبل أن تسند إليه وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 1939.
فنشطت الكتابة والتأليف من مدنيين وعسكريين عن "صناعة الموت"، وأعلن مع ذلك عن صعود الاتجاهات القومية الراديكالية في العراق.
انتقلت الأفكار من عالم التنظير إلى عالم التطبيق، وتفاعل شخوص الحركة القومية من منظرين ومثقفين، مع أفكار الضباط القوميين العرب والعراقيين الذين شكلوا نسبة لافتة في الجيوش العثمانية.
فكان أبرز تجلياتها حركة الضباط الأحرار الأربعة، أو ما عرف بالمربعِ الذهبي لصلاحِ الدين الصباغ ورفاقه بقيادة السياسي العراقي البارز رشيد عالي الكيلاني، قبل أن تنتهي قصتهم بشكل مأساوي في العام 1941.
"صناعة الموت" – الجزء الأول
اشتهر مصطلح "صناعة الموت" في معجم الإسلام السياسي بالدرجة التي شاع فيها.. إنّه مصطلح أصيل لدى جماعة الإخوان المسلمين وتفرّعاتها، خاصةً أنّه أخذ زخمه وشرعيّته من تبنّي مؤسّس جماعة الإخوان "حسن البنا" له.
لكن يبدو أنّ مصطلح "صناعة الموت" مستعار إذا شئنا التخفيف ومسروق إذا شئنا غير ذلك، من سياق قومي عروبي بعيد كل البعد عن تنظيرات حسن البنا الإسلاموية ولا تقلّ عنه تطرفًا وراديكالية لكن بأيديولوجية مختلفة.
ففي المدرسة الثانوية المركزية ببغداد خريف عام ١٩٣٣، خاطب سامي شوكت الداعية السياسي القومي العروبي الطلاب في محاضرة بعنوان "صناعة الموت" ، مؤسسا معه ما عرف بنظام الفتوة
استخدام القومي سامي شوكت لهذا المصطلحِ جاء بعد أن أعطيت القوميّة العربيّة والوحدة العربيّة مضمونًا ثوريًّا عسكريًّا
المتحولون فكرياً