الحرب العالمية على الإرهاب معركة لم تنتهي
حذَّر مُؤخّرًا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أن التهديد الذي يُشكّله تنظيم داعش والقاعدة للسلام والأمن الدوليين لا يزال مرتفعًا على الرّغم من الخسائر في صفوف قياداتهما.
هذا التحذير الأمميّ يأتي ليؤكد أن الحرب العالمية على الإرهاب والتطرف لا تزال معركةً طويلةً
تعمل الأجهزة الأمنية الدولية من أجلها على تطوير استراتيجياتها وقوانينها.
من ذلك ما رفعه المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في اجتماعٍ استضافته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤخرًا إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لمشروعِ الخطة الاستراتيجية العربية المطور لمكافحة الإرهاب
فما هو مشروع الخطة العربية المطوّر لمكافحة الإرهاب؟ وما التحديات القائمة أمام تنفيذ بنود الاستراتيجيات العربية لمكافحة الإرهاب؟
جواسيس داعش
كشفت محاكمات (العائدون من داعش) في عدد من الدول الأوروبية، الستار عن ملف جديد ومثير وهو "جواسيس داعش" أو العملاء المزدوجين، منها قصة العميل المزدوج في أجهزة المخابرات الكندية "محمد الراشد"، المتورّط في قضية تهريب المراهقات البريطانيات عرائس داعش.
لتبرز من خلال ذلك حكاية استقطاب وكالات الاستخبارات العالمية لجواسيس مزدوجين من قلب هذه التنظيمات.
فما القواعد الأخلاقيّة في إطار العملاء المزدوجين في داخل التنظيمات الإرهابية؟ وما المبادئ التي يستوجب اعتمادها من قبل وكالات الاستخبارات العالمية؟ وكيف يتحول الجهادي إلى عميل مزدوج؟
وقفات مع شيخ السلفية الجهادية أبو محمد المقدسي - الجزء الثالث
وقفات جديدة مع شيخِ السّلفيّة الجهاديّة أبي محمد المقدسي.. كيف كان المرشد الروحي والمفتي الشرعي لهشام عشماوي ضابط الجيش المصري القيادي في تنظيم أنصار بيت المقدس التابعِ لتنظيم القاعدة سابقًا.. ومؤسّس جماعة "مرابطون" في ليبيا.. وحقيقة قصة المقدسي مع بيت شبرا في العاصمة السعودية الرياض.
والمزيد عن مسرحِ الجماعات الملهمة لمنظّر السّلفيّة الجهاديّة عصام برقاوي.
"صحوة الناس في أميركا".. ما الجديد في هذه الحركة؟
حركة اليقظة أو الصحوة أو ما يطلق عليها الـwoke movement بدأت بالانتشار في الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2014 بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أميركي، تسبب الحادث في رفعِ شعار “Stay Woke” "ابق متيقظًا" و “Black lives matter" "حياة السود مهمّة".
ورغم حداثة نشأة هذه الحركة إلّا أنّها باتت اليوم فاعلاً مهمًّا في المشهد الاجتماعي والسياسي وأصبحت إحدى أنشط القوى في أميركا.
مع ذلك تُثير اليوم حركة اليقظة جدلًا صاخبًا، ما بين من يعتبرها حركة يقظة وصحوة تجاه قضايا العدالة الاجتماعية ومناهضة العنصرية، وآخر صنّفها كعقيدةٍ أيديولوجيةٍ راديكاليةٍ ودين اجتماعي جديد..
فماذا تعني صحوة الناس في أميركا، وما هذه الحركة الجديدة؟
منظر السلفية الجهادية أبو محمد المقدسي – الجزء الثاني
بعد رسالة أبي محمد المقدسي التنظيرية "ملّة إبراهيم" خرج بآرائه إلى التطبيق العملي ليستثمر خبرته في العمل الحركي والتنظيمي مع جماعة محمد سرور، وسمعة جهاديّة قصيرة حصدها في أفغانستان وباكستان وتحديدًا في معسكرات القاعدة وعبد الله عزام، ليعود إلى الأردن وتبدأ معها مرحلة تكوين التنظيمات.
ترجم ذلك أولاً في الكويت إلى تفجير مركز الفنون الذي يملكه الفنان عبد الحسين عبد الرضا في العام 1991، ثم تشكيله مع أبي مصعب الزرقاوي في الأردن عام 1993 ما عرف باسم تنظيم "بيعة الإمام".
بعد احتلال أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003، تحول المقدسي وبمساعدة من الزرقاوي إلى مفت ورمز تنظيري لكل الجماعات المسلحة التي حاولت أن تستخدم الإرث السلفيّ لتكوين جماعات قتالية مسلحة على غرار الزرقاوي ومن بعده تنظيم داعش.
مع بداية ما عرف بالربيعِ العربي برز دور عصام البرقاوي من جديد، ولكنه لم يحافظ على خط واحد مع التنظيمات المسلحة الإسلامية الراديكالية في سوريا والعراق لانحرافها عن ترجمة "ملة إبراهيم" كما خطّها المقدسي.
الحرب العالمية على الإرهاب معركة لم تنتهي