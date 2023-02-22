ظلال سيد المنزوعة الدسم

حركة اليقظة أو الصحوة أو ما يطلق عليها الـwoke movement بدأت بالانتشار في الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2014 بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أميركي، تسبب الحادث في رفعِ شعار “Stay Woke” "ابق متيقظًا" و “Black lives matter" "حياة السود مهمّة".

ورغم حداثة نشأة هذه الحركة إلّا أنّها باتت اليوم فاعلاً مهمًّا في المشهد الاجتماعي والسياسي وأصبحت إحدى أنشط القوى في أميركا.

مع ذلك تُثير اليوم حركة اليقظة جدلًا صاخبًا، ما بين من يعتبرها حركة يقظة وصحوة تجاه قضايا العدالة الاجتماعية ومناهضة العنصرية، وآخر صنّفها كعقيدةٍ أيديولوجيةٍ راديكاليةٍ ودين اجتماعي جديد..

فماذا تعني صحوة الناس في أميركا، وما هذه الحركة الجديدة؟