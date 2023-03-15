تطبيق الشريعه – الجزء الثاني
بعد الانقلاب العسكري الذي قاده حسن الترابي في عام 1989 على حكومة الصادق المهدي فيما عرف بثورة الإنقاذ الوطني في السودان واستدعاء الجنرال عمر البشير من قبل الجبهة الإسلامية القومية لاستلام مهام الرئيس، عمدت الحركة الإسلامية بقيادة الترابي إلى تعبِئة الجمهور وكسب التأييد لها بالتأكيد على قوانين سبتمبر أو قوانين تطبيق الشريعة مستغلة بند "الجهاد" لقتال خصومها واستيراد مؤيديها من دول الجوار، معلنًا الترابي مشروعه للخلافة الإسلامية من بريطانيا في العام 1992.
ورفعت شعار "الإسلام هو الحل"، الذي وعبره أقرّت أسلمة النظام المصرفي وأنشأت له بنوكًا إسلامية، يديرها قيادات من الحركة الإسلامية نفسها.
فكيف وظفت الحركة الإسلامية في السودان موضوع الجهاد للتعاون مع المقاتلين العرب ومنهم أُسامة بن لادن لترسيخِ أركانها في السودان ومن خلال تكفير خصومها، وهل حقاً كان إقرار المصارف الإسلامية بغرض ضخ الأموال في خزينة الحركة الإسلامية وقياداتها؟
تطبيق الشريعة – الجزء الاول
مضى 40 عامًا على ذكرى صدور قرارات الرئيس السوداني الراحل جعفر نيمري بتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان في العام 1983، ومنها أحكام قطعِ الأطراف ضمن تحالفه مع الحركة الإسلامية بقيادة حسن الترابي الذي أصبح المنظر والمشرف على تطبيق الأحكام.
بعد ذلك بشهرين بدأ تنفيذ أول أحكام القطعِ في سجن كوبر من قبل جراحي وزارة الصحة. تسببت التجربة باضطراب اجتماعي، فخرج في العام 1985 موكب في شوارعِ الخرطوم لعشرات المواطنين قُدّر عددهم بـ 600 بعضهم قطعت يده والبعض الآخر قطعت رجله، متوجهين من مركز الأطراف الصناعية إلى مقر المجلس العسكري للمطالبة بالتعويضات
فما قصة قوانين سبتمبر، وما أبرز محطاتها؟ وهل رفع شعار تطبيق الشريعة كان وسيلة الإسلاميين للوصول إلى السلطة؟
العنوان الوطني لجنرال القاعدة "سيف العدل"
عاد اليوم إلى الواجهة من جديد "سيف العدل"، وهو الاسم الحربي للجنرال العسكري في تنظيم القاعدة "محمد صلاح الدين زيدان"، ابن محافظة المنوفية المصرية، بعد تأكيد الخارجية الأميركية لتقرير الأمم المتحدة الذي ذكر أن المصري المقيم في إيران "سيف العدل" صار زعيمًا لتنظيم القاعدة.
ورد وزير الخارجية الإيراني مخاطبًا مسؤولي البيت الأبيض: "لا تعطوا العنوان الخطأ".
وبحسب معلومات الاستخبارات الأميركية فقد ظل "سيف العدل" فاعلاً في تنظيم القاعدة على الرغم مما يروجه عناصر التنظيم من قصة تقييد حريتهم في مرافق الاحتجاز الإيرانية.
فمن هو سيف العدل أو "المدني" أو "عابر سبيل" صهر أسامة بن لادن، وهل العنوان الوطني الذي قدمته الولايات المتحدة لجنرال القاعدة خاطئ حقا أم قديم أم شيء آخر؟
ظلال سيد المنزوعة الدسم
لم تمض ساعات قليلة على إعلان عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوي عن نشره طبعة "جديدة" للظلال لسيد قطب، حتى أثار ذلك صراعًا في داخل جماعة الإخوان المسلمين، ما بين جبهتين؛ إحداهما مؤيدة لنسخة جديدة تعيد "بعث" وإحياء "الظلال" القطبية ولكن بحلتها ونسختها الأولى، التي وفقًا لصانعي هذا الاتّجاه هي الروح الحقيقية لسيد البعيدة عن العنف والتّكفير.
وجبهة أخرى معارضة من مريدي "الظلال" و"قطب"، اعتبرت ذلك "سفر خروجٍ" عن التعاليم الحقيقية التي سنّها "سيد" في أجزائه اللاحقة لموسوعة "ظلال القرآن".
فهل الترويج لطبعة جديدة من الظلال مقدمة لمرحلة سياسية جديدة من "الجماعة"، وهل كانت أفكار التطرّف لدى "سيد" طارئة أم حالة أصيلة؟
الحرب العالمية على الإرهاب معركة لم تنتهي
حذَّر مُؤخّرًا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أن التهديد الذي يُشكّله تنظيم داعش والقاعدة للسلام والأمن الدوليين لا يزال مرتفعًا على الرّغم من الخسائر في صفوف قياداتهما.
هذا التحذير الأمميّ يأتي ليؤكد أن الحرب العالمية على الإرهاب والتطرف لا تزال معركةً طويلةً
تعمل الأجهزة الأمنية الدولية من أجلها على تطوير استراتيجياتها وقوانينها.
من ذلك ما رفعه المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في اجتماعٍ استضافته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤخرًا إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لمشروعِ الخطة الاستراتيجية العربية المطور لمكافحة الإرهاب
فما هو مشروع الخطة العربية المطوّر لمكافحة الإرهاب؟ وما التحديات القائمة أمام تنفيذ بنود الاستراتيجيات العربية لمكافحة الإرهاب؟
تطبيق الشريعه – الجزء الثاني