هل كانت معركة دارفور حرب تصفيه بين قطبي الحركة الإسلامية السودانية؟ - الجزء الأول
أعاد الصراع الدائر اليوم في السودان إلى الواجِهة من جديد.. قضية الحرب الدارفورية التي احتدمت في العام 2003.
فرغم الرواية الشائعة عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لها، إلا أنّ رواية أخرى أكدت أنّ اشتعال الصراعِ كان بمثابة تصفية حساباتٍ بين جناحي الحركة الإسلامية السودانية نفسها عقب المفاصلة التي وقعت في العام 1999، بين البشير والترابي، حيث تأسست في إقليم دارفور حركة التمرد "العدل والمساواة"، من قيادات وأعضاء فاعلين في الجبهة الإسلامية القومية والمؤتمر الوطني والأجهزة الأمنية لحكومة الإنقاذ الوطني حتى تاريخِ المفاصلة وقبل تمردها على البشير بتشجيعٍ من الترابي، التي تُعدّ اليوم حركة التمرد الوحيدة المتماسكة عسكريًا في دارفور..
فهل يمكن فصل مشكلة دارفور عن مشكلة الحركة الإسلامية السودانية نفسها؟ وهل كانت حركة التمرد العدل والمساواة جناحًا عسكريًّا للترابي للإطاحة بالبشير أم لنصرة دارفور؟
مساعي جماعة الإخوان لاختطاف أدب نجيب محفوظ
حذّر مهتمّون في الساحة الثقافية في مصر مؤخّرًا وفي ظلال العلاقة الأدبية التي جمعت ما بين نجيب محفوظ (صاحب نوبل) وسيّد قطب (صاحب الظلال) من مساعي جماعة الإخوان لاختطاف أدب نجيب محفوظ وتحلُّق واتصال (مثقّفي الإخوان) باسمه.
جذور هذا التوجّه وبحسب بعض المثقّفين المصريين ليست جديدةً بل تعود إلى نصيحةٍ قدمها سيّد قطب لابن أخت نجيب محفوظ وأحد أعضاء الجماعة جمال النهري، تتلخّص في استمالة نجيب محفوظ.
يأتي هذا كله رغم التباس علاقة الروائي نجيب محفوظ مع التيّار الإسلامي بلغت حدّ تكفيره، كما في كتاب "كلمتنا" للشيخِ عبد الحميد كشك للرّد على "أولاد حارتنا"، أو محاولة اغتياله بناء على فتوى لزعيم الجماعة الإسلامية عمر عبد الرّحمن.
فهل حقًّا يسعى مثقّفو الإخوان إلى اختطاف (أديب نوبل) نجيب محفوظ ؟ وما حقيقة انضمام أبناء شقيقته للجماعة؟
تطبيق الشريعه – الجزء الثاني
بعد الانقلاب العسكري الذي قاده حسن الترابي في عام 1989 على حكومة الصادق المهدي فيما عرف بثورة الإنقاذ الوطني في السودان واستدعاء الجنرال عمر البشير من قبل الجبهة الإسلامية القومية لاستلام مهام الرئيس، عمدت الحركة الإسلامية بقيادة الترابي إلى تعبِئة الجمهور وكسب التأييد لها بالتأكيد على قوانين سبتمبر أو قوانين تطبيق الشريعة مستغلة بند "الجهاد" لقتال خصومها واستيراد مؤيديها من دول الجوار، معلنًا الترابي مشروعه للخلافة الإسلامية من بريطانيا في العام 1992.
ورفعت شعار "الإسلام هو الحل"، الذي وعبره أقرّت أسلمة النظام المصرفي وأنشأت له بنوكًا إسلامية، يديرها قيادات من الحركة الإسلامية نفسها.
فكيف وظفت الحركة الإسلامية في السودان موضوع الجهاد للتعاون مع المقاتلين العرب ومنهم أُسامة بن لادن لترسيخِ أركانها في السودان ومن خلال تكفير خصومها، وهل حقاً كان إقرار المصارف الإسلامية بغرض ضخ الأموال في خزينة الحركة الإسلامية وقياداتها؟
تطبيق الشريعة – الجزء الاول
مضى 40 عامًا على ذكرى صدور قرارات الرئيس السوداني الراحل جعفر نيمري بتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان في العام 1983، ومنها أحكام قطعِ الأطراف ضمن تحالفه مع الحركة الإسلامية بقيادة حسن الترابي الذي أصبح المنظر والمشرف على تطبيق الأحكام.
بعد ذلك بشهرين بدأ تنفيذ أول أحكام القطعِ في سجن كوبر من قبل جراحي وزارة الصحة. تسببت التجربة باضطراب اجتماعي، فخرج في العام 1985 موكب في شوارعِ الخرطوم لعشرات المواطنين قُدّر عددهم بـ 600 بعضهم قطعت يده والبعض الآخر قطعت رجله، متوجهين من مركز الأطراف الصناعية إلى مقر المجلس العسكري للمطالبة بالتعويضات
فما قصة قوانين سبتمبر، وما أبرز محطاتها؟ وهل رفع شعار تطبيق الشريعة كان وسيلة الإسلاميين للوصول إلى السلطة؟
العنوان الوطني لجنرال القاعدة "سيف العدل"
عاد اليوم إلى الواجهة من جديد "سيف العدل"، وهو الاسم الحربي للجنرال العسكري في تنظيم القاعدة "محمد صلاح الدين زيدان"، ابن محافظة المنوفية المصرية، بعد تأكيد الخارجية الأميركية لتقرير الأمم المتحدة الذي ذكر أن المصري المقيم في إيران "سيف العدل" صار زعيمًا لتنظيم القاعدة.
ورد وزير الخارجية الإيراني مخاطبًا مسؤولي البيت الأبيض: "لا تعطوا العنوان الخطأ".
وبحسب معلومات الاستخبارات الأميركية فقد ظل "سيف العدل" فاعلاً في تنظيم القاعدة على الرغم مما يروجه عناصر التنظيم من قصة تقييد حريتهم في مرافق الاحتجاز الإيرانية.
فمن هو سيف العدل أو "المدني" أو "عابر سبيل" صهر أسامة بن لادن، وهل العنوان الوطني الذي قدمته الولايات المتحدة لجنرال القاعدة خاطئ حقا أم قديم أم شيء آخر؟
هل كانت معركة دارفور حرب تصفيه بين قطبي الحركة الإسلامية السودانية؟ - الجزء الأول