هل كانت معركة دارفور حرب تصفيه بين قطبي الحركة الإسلامية السودانية؟ - الجزء الأول

عاد اليوم إلى الواجهة من جديد "سيف العدل"، وهو الاسم الحربي للجنرال العسكري في تنظيم القاعدة "محمد صلاح الدين زيدان"، ابن محافظة المنوفية المصرية، بعد تأكيد الخارجية الأميركية لتقرير الأمم المتحدة الذي ذكر أن المصري المقيم في إيران "سيف العدل" صار زعيمًا لتنظيم القاعدة.

ورد وزير الخارجية الإيراني مخاطبًا مسؤولي البيت الأبيض: "لا تعطوا العنوان الخطأ".

وبحسب معلومات الاستخبارات الأميركية فقد ظل "سيف العدل" فاعلاً في تنظيم القاعدة على الرغم مما يروجه عناصر التنظيم من قصة تقييد حريتهم في مرافق الاحتجاز الإيرانية.

فمن هو سيف العدل أو "المدني" أو "عابر سبيل" صهر أسامة بن لادن، وهل العنوان الوطني الذي قدمته الولايات المتحدة لجنرال القاعدة خاطئ حقا أم قديم أم شيء آخر؟

