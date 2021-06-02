جميعنا نبحث عن السعادة. ربما هذا هو الهدف الأكبر الذي نتشارك جميعنا فيه. و لكن ما هي السعادة،؟ هل هي النجاح؟ هل هي الثروة؟ هل هي دفء العائلة و العلاقات الاجتماعية؟ مفهوم السعادة متغير من شخص لآخر و من مجتمع لآخر و من فترة لآخرى، و لكن ربما من أبرز الطرق للحصول على السعادة و الرضا هي عن طريق المحافظة على نفسية إيجابية. فما هي قصة علم النفس الايحابي او positive psychology و كيف يمكن توظيفه لتحقيق الحلم الذي تصبو جميعا اليه و هو ان نكون سعداء.؟ تابعونا في حلقة "سر السعادة" في برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست.

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