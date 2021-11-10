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كلام منطقي | دهاليز الدماغ المظلمة

كلام منطقي | دهاليز الدماغ المظلمة

كلام منطقي

هل تشعر أنك عالق في نمط تفكير معين، وأنك غير قادر على الخروج منه؟
هل تشعرين أن المشكلات والمصائب تتكرر في حياتك مرارا وتكرارا؟
إذا كنتم تعانون من هذا الموضوع فمن الممكن أنكم بحاجة إلى أداة علاج نفسي وذهني اسمها إعادة الصياغة الذهنية أو cognitive reframing حتى تتمكنوا من النظر للأمور والمشكلات بمنظور مختلف.
تابعونا في حلقة جديدة من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة المزيد.

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البودكاست في زمن الميتافيرس

في زمن تسيطر عليه الصورة حتى اوصلتنا إلى عالم الميتافيرس.. هل بقي للصوت مكان؟. ما هي تحديات صناعة المحتوى الصوتي في زمن الميتافيرس وهل يستطيع البودماست المنافسة للاستحواذ على اهتمام المتابع. هل جيل المستقبل جيلا سمعيا ام بصريا ام الاثنين معا. نحاول الإجابة على هذه الأسئلة و غيرها مع نخبة من صانعي المحتوى الصوتي في العالم العربي في حلقة "البودكاست في زمن الميتافيرس" من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست.

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نظام التفاهة

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تابعونا في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة الإجابة.

٣٩ دقيقة 06 أكتوبر ,2021

قصص ريبانية: حرية أم إقتحام لخصوصيتنا


راي بان اسم نظارة، لكنها نظارة غير عادية.
تستطيع أن تأخذ صورا فوتوغرافية وفيديوهات وتعمل كسماعة موسيقى، وتمكنك من إجراء واستقبال مكالماتك.
وهي خالية من الإعلانات.
وهنا يكون السؤال: ما هو المقابل؟
تابعوني في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة الإجابة.

١٥ دقيقة 28 سبتمبر ,2021

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٣٣ دقيقة 22 سبتمبر ,2021

كلام منطقي | دهاليز الدماغ المظلمة

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