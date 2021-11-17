البودكاست في زمن الميتافيرس
في زمن تسيطر عليه الصورة حتى اوصلتنا إلى عالم الميتافيرس.. هل بقي للصوت مكان؟. ما هي تحديات صناعة المحتوى الصوتي في زمن الميتافيرس وهل يستطيع البودماست المنافسة للاستحواذ على اهتمام المتابع. هل جيل المستقبل جيلا سمعيا ام بصريا ام الاثنين معا. نحاول الإجابة على هذه الأسئلة و غيرها مع نخبة من صانعي المحتوى الصوتي في العالم العربي في حلقة "البودكاست في زمن الميتافيرس" من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست.
كلام منطقي | دهاليز الدماغ المظلمة
هل تشعر أنك عالق في نمط تفكير معين، وأنك غير قادر على الخروج منه؟
هل تشعرين أن المشكلات والمصائب تتكرر في حياتك مرارا وتكرارا؟
إذا كنتم تعانون من هذا الموضوع فمن الممكن أنكم بحاجة إلى أداة علاج نفسي وذهني اسمها إعادة الصياغة الذهنية أو cognitive reframing حتى تتمكنوا من النظر للأمور والمشكلات بمنظور مختلف.
تابعونا في حلقة جديدة من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة المزيد.
قصص ريبانية: حرية أم إقتحام لخصوصيتنا
التغذية السليمة وأمراض المناعة الذاتية
أسلوب حياتنا وغذائنا تغير في الفترة الأخيرة وهذا أدى إلى انتشار أمراض كثيرة أيضا لاسيما أمراض المناعة الذاتية
أمراض يمكن للبعض أن يتعايش معها والبعض الآخر صعب جدا علاجه ولكن الأبحاث والتجارب والقصص الحقيقية على أرض الواقع أثبتت أن الغذاء السليم وتجنب بعض الأطعمة والإكثار من اخرى يمكن بالفعل أن يساعدنا علي علاج بعض الأمراض المناعية
البودكاست في زمن الميتافيرس