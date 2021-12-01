أفواه كثيرة.. آذان قليلة
في زمن لم يعد فيه الكلام من فضة ولا السكوت من ذهب، لماذا أصبح الإنصات فنا صعب الإتقان. ولماذا نحتاج إليه لتواصل متوازن وفعال.
وكيف يمكن تعلم هذا الفن الذي نفتقر إليه؟
لمعرفة الإجابة تابعونا في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست.
رائحة جسدك تفضح حالتك وشخصيتك
لكل منا رائحته المميزة التي لا تعكس مدى اهتمامنا بنظافة أجسادنا، لكن رائحة أجسامنا الحقيقية يمكن أن تفضح ما يدور داخلها أو حتى ما يدور في دماغنا، وأن تكشف معلومات أكثر بكثير عما تريد الإفصاح عنه.
تابعونا في حلقة جديدة من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة المزيد..
البودكاست في زمن الميتافيرس
في زمن تسيطر عليه الصورة حتى اوصلتنا إلى عالم الميتافيرس.. هل بقي للصوت مكان؟. ما هي تحديات صناعة المحتوى الصوتي في زمن الميتافيرس وهل يستطيع البودماست المنافسة للاستحواذ على اهتمام المتابع. هل جيل المستقبل جيلا سمعيا ام بصريا ام الاثنين معا. نحاول الإجابة على هذه الأسئلة و غيرها مع نخبة من صانعي المحتوى الصوتي في العالم العربي في حلقة "البودكاست في زمن الميتافيرس" من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست.
كلام منطقي | دهاليز الدماغ المظلمة
هل تشعر أنك عالق في نمط تفكير معين، وأنك غير قادر على الخروج منه؟
هل تشعرين أن المشكلات والمصائب تتكرر في حياتك مرارا وتكرارا؟
إذا كنتم تعانون من هذا الموضوع فمن الممكن أنكم بحاجة إلى أداة علاج نفسي وذهني اسمها إعادة الصياغة الذهنية أو cognitive reframing حتى تتمكنوا من النظر للأمور والمشكلات بمنظور مختلف.
تابعونا في حلقة جديدة من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة المزيد.
أفواه كثيرة.. آذان قليلة