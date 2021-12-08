كهربائية أم تقليدية؟

البودكاست في زمن الميتافيرس

في زمن تسيطر عليه الصورة حتى اوصلتنا إلى عالم الميتافيرس.. هل بقي للصوت مكان؟. ما هي تحديات صناعة المحتوى الصوتي في زمن الميتافيرس وهل يستطيع البودماست المنافسة للاستحواذ على اهتمام المتابع. هل جيل المستقبل جيلا سمعيا ام بصريا ام الاثنين معا. نحاول الإجابة على هذه الأسئلة و غيرها مع نخبة من صانعي المحتوى الصوتي في العالم العربي في حلقة "البودكاست في زمن الميتافيرس" من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست.

