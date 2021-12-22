التنجيم وقراءة الأبراج علم أم خرافة؟
ربما تشابه الاسمين بالإنجليزية Astronomy Astrology أي الفلك والتنجيم هو سبب خلط عامة الناس بين الحقلين، أو ربما لاتصالهما ببعضهما أو بالأصح لاعتماد التنجيم على الفلك.
ما أصل نشأة المجالين؟ وأيهما المعترف به كعلم؟
تابعونا لنعرف سبب الخلط المتداول، وأيضا طالعكم لسنة ٢٠٢٢
رقاقة شلل واثنتين سعادة - الموسم الرابع
"الرقاقات التي تزرع في أدمغتنا لأسباب مختلفة لم تعد شيئا نظريا أو فانتازيا نشاهدها في أفلام الخيال العملي، بل هي على وشك أن تصبح حقيقة واقعية.
ولكن كيف يؤثر علينا زرع مثل هذه الأجسام الغريبة داخل أدمغتنا سواء أكان صحيا أو نفسيا أو حتى اجتماعيا؟
لمعرفة الإجابة تابعونا في حلقة "رقاقة شلل، واثنتين سعادة" من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست.
كهربائية أم تقليدية؟ - الموسم الرابع
بما انها بدأت تظهر فى كل مكان، حان الحديث عنها بتفصيل أكبر، ما هي السيارات الكهربائية ، و ماهي التحديات التي تأتي معها، هل حان الوقت لشرائها ام اننا لا زلنا على بعد بضع سنوات قبل اتخاذ هذا القرار؟ لمعرفة المزيد تابعوني فى الحلقة الجديدة من الموسم الرابع لبرنامج كلام منطقي
أفواه كثيرة.. آذان قليلة - الموسم الرابع
في زمن لم يعد فيه الكلام من فضة ولا السكوت من ذهب، لماذا أصبح الإنصات فنا صعب الإتقان. ولماذا نحتاج إليه لتواصل متوازن وفعال.
وكيف يمكن تعلم هذا الفن الذي نفتقر إليه؟
لمعرفة الإجابة تابعونا في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست.
رائحة جسدك تفضح حالتك وشخصيتك - الموسم الرابع
لكل منا رائحته المميزة التي لا تعكس مدى اهتمامنا بنظافة أجسادنا، لكن رائحة أجسامنا الحقيقية يمكن أن تفضح ما يدور داخلها أو حتى ما يدور في دماغنا، وأن تكشف معلومات أكثر بكثير عما تريد الإفصاح عنه.
تابعونا في حلقة جديدة من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة المزيد..
التنجيم وقراءة الأبراج علم أم خرافة؟