أصحاب.. ولا أعز - الموسم الخامس

"الرقاقات التي تزرع في أدمغتنا لأسباب مختلفة لم تعد شيئا نظريا أو فانتازيا نشاهدها في أفلام الخيال العملي، بل هي على وشك أن تصبح حقيقة واقعية.

ولكن كيف يؤثر علينا زرع مثل هذه الأجسام الغريبة داخل أدمغتنا سواء أكان صحيا أو نفسيا أو حتى اجتماعيا؟

لمعرفة الإجابة تابعونا في حلقة "رقاقة شلل، واثنتين سعادة" من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست.