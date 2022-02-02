أصحاب.. ولا أعز - الموسم الخامس
فيلم أصحاب ولا أعز
من الواضح أنه موضوع الساعة
على مدى الأسبوعين الماضيين تابعنا جميعا الفيلم والضجة التي خلفها
في الحلقة الجديدة من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست
سنحاول فهم ما يدور في ذهن الجمهور العربي
ونرصد تباين الآراء والهوة الكبيرة في عقلية المتابعين
وسوف نسلط الضوء على النقاط الأساسية لهذا الفيلم
ونتحدث عن تأثير المنصات الدرامية مثل نتفليكس على النسيج الاجتماعي لمنطقتنا العربية
قرارات رأس السنة - الموسم الرابع
كم منا وضع قائمة أهداف للسنة الجديدة وفشل في تحقيق أغلبها؟
لماذا نصاب بهذا الفشل عاما بعد عام؟ وما هي الطريقة المثلى ليس فقط لوضع أهداف نسعى لتحقيقها بل وآلية صحيحة لتنفيذ خططنا؟
تابعونا في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة الإجابة.
التنجيم وقراءة الأبراج علم أم خرافة؟ - الموسم الرابع
ربما تشابه الاسمين بالإنجليزية Astronomy Astrology أي الفلك والتنجيم هو سبب خلط عامة الناس بين الحقلين، أو ربما لاتصالهما ببعضهما أو بالأصح لاعتماد التنجيم على الفلك.
ما أصل نشأة المجالين؟ وأيهما المعترف به كعلم؟
تابعونا لنعرف سبب الخلط المتداول، وأيضا طالعكم لسنة ٢٠٢٢
رقاقة شلل واثنتين سعادة - الموسم الرابع
"الرقاقات التي تزرع في أدمغتنا لأسباب مختلفة لم تعد شيئا نظريا أو فانتازيا نشاهدها في أفلام الخيال العملي، بل هي على وشك أن تصبح حقيقة واقعية.
ولكن كيف يؤثر علينا زرع مثل هذه الأجسام الغريبة داخل أدمغتنا سواء أكان صحيا أو نفسيا أو حتى اجتماعيا؟
لمعرفة الإجابة تابعونا في حلقة "رقاقة شلل، واثنتين سعادة" من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست.
كهربائية أم تقليدية؟ - الموسم الرابع
بما انها بدأت تظهر فى كل مكان، حان الحديث عنها بتفصيل أكبر، ما هي السيارات الكهربائية ، و ماهي التحديات التي تأتي معها، هل حان الوقت لشرائها ام اننا لا زلنا على بعد بضع سنوات قبل اتخاذ هذا القرار؟ لمعرفة المزيد تابعوني فى الحلقة الجديدة من الموسم الرابع لبرنامج كلام منطقي
أصحاب.. ولا أعز - الموسم الخامس