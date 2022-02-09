مخدرات المزاج.. للعلاج - الموسم الخامس

منذ إلغاء قانون تجريم استخدام الماريجوانا في أميركا

والكثير من المؤسسات الطبية تطالب الحكومة بمساحة أكبر لدراسة أنواع آخرى

كالفطر السحري أو الـ DMT والكيتامين

هناك فريقان أحدهما يرى أن هذه المطالب سخيفة

وسوف يكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمعات

والفريق الثاني يصر على أن قرار تجريم هذه المواد

هو قرار خاطئ وأخذ منذ عقود طويلة لأسباب سياسية واقتصادية

وحرم البشرية من علاجات طبيعية استعاضت عنها بالعلاجات الكيميائية

لتحقيق مكاسب على حساب أرواح البشر

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