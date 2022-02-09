مخدرات المزاج.. للعلاج - الموسم الخامس
منذ إلغاء قانون تجريم استخدام الماريجوانا في أميركا
والكثير من المؤسسات الطبية تطالب الحكومة بمساحة أكبر لدراسة أنواع آخرى
كالفطر السحري أو الـ DMT والكيتامين
هناك فريقان أحدهما يرى أن هذه المطالب سخيفة
وسوف يكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمعات
والفريق الثاني يصر على أن قرار تجريم هذه المواد
هو قرار خاطئ وأخذ منذ عقود طويلة لأسباب سياسية واقتصادية
وحرم البشرية من علاجات طبيعية استعاضت عنها بالعلاجات الكيميائية
لتحقيق مكاسب على حساب أرواح البشر
تابعونا في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة المزيد
أصحاب.. ولا أعز - الموسم الخامس
فيلم أصحاب ولا أعز
من الواضح أنه موضوع الساعة
على مدى الأسبوعين الماضيين تابعنا جميعا الفيلم والضجة التي خلفها
في الحلقة الجديدة من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست
سنحاول فهم ما يدور في ذهن الجمهور العربي
ونرصد تباين الآراء والهوة الكبيرة في عقلية المتابعين
وسوف نسلط الضوء على النقاط الأساسية لهذا الفيلم
ونتحدث عن تأثير المنصات الدرامية مثل نتفليكس على النسيج الاجتماعي لمنطقتنا العربية
قرارات رأس السنة - الموسم الرابع
كم منا وضع قائمة أهداف للسنة الجديدة وفشل في تحقيق أغلبها؟
لماذا نصاب بهذا الفشل عاما بعد عام؟ وما هي الطريقة المثلى ليس فقط لوضع أهداف نسعى لتحقيقها بل وآلية صحيحة لتنفيذ خططنا؟
تابعونا في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة الإجابة.
التنجيم وقراءة الأبراج علم أم خرافة؟ - الموسم الرابع
ربما تشابه الاسمين بالإنجليزية Astronomy Astrology أي الفلك والتنجيم هو سبب خلط عامة الناس بين الحقلين، أو ربما لاتصالهما ببعضهما أو بالأصح لاعتماد التنجيم على الفلك.
ما أصل نشأة المجالين؟ وأيهما المعترف به كعلم؟
تابعونا لنعرف سبب الخلط المتداول، وأيضا طالعكم لسنة ٢٠٢٢
رقاقة شلل واثنتين سعادة - الموسم الرابع
"الرقاقات التي تزرع في أدمغتنا لأسباب مختلفة لم تعد شيئا نظريا أو فانتازيا نشاهدها في أفلام الخيال العملي، بل هي على وشك أن تصبح حقيقة واقعية.
ولكن كيف يؤثر علينا زرع مثل هذه الأجسام الغريبة داخل أدمغتنا سواء أكان صحيا أو نفسيا أو حتى اجتماعيا؟
لمعرفة الإجابة تابعونا في حلقة "رقاقة شلل، واثنتين سعادة" من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست.
مخدرات المزاج.. للعلاج - الموسم الخامس