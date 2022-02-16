ستموت في العشرين
الموت قد لا يعني الكثير إذا ما كنا صغارا فى السن، لكنه يصبح هاجسا للأكبر سنا، فماذا لو تمكّن الأطباء من التنبؤ بموعد فنائنا؟ هل سنفتح قلوبنا لمن نحب أكثر؟ هل سنركض لتحقيق أحلامنا المؤجلة ضاربين عرض الحائط بضغوطنا اليومية؟
هذا موضوعنا لحلقة هذا الأسبوع من «كلام منطقي»، حيث نلقي الضوء على التقدم الطبي والتكنولوجي فى عملية التنبؤ بمَن منا أقرب للموت من غيره!
مخدرات المزاج.. للعلاج - الموسم الخامس
منذ إلغاء قانون تجريم استخدام الماريجوانا في أميركا
والكثير من المؤسسات الطبية تطالب الحكومة بمساحة أكبر لدراسة أنواع آخرى
كالفطر السحري أو الـ DMT والكيتامين
هناك فريقان أحدهما يرى أن هذه المطالب سخيفة
وسوف يكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمعات
والفريق الثاني يصر على أن قرار تجريم هذه المواد
هو قرار خاطئ وأخذ منذ عقود طويلة لأسباب سياسية واقتصادية
وحرم البشرية من علاجات طبيعية استعاضت عنها بالعلاجات الكيميائية
لتحقيق مكاسب على حساب أرواح البشر
تابعونا في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة المزيد
أصحاب.. ولا أعز - الموسم الخامس
فيلم أصحاب ولا أعز
من الواضح أنه موضوع الساعة
على مدى الأسبوعين الماضيين تابعنا جميعا الفيلم والضجة التي خلفها
في الحلقة الجديدة من برنامج كلام منطقي على العربية بودكاست
سنحاول فهم ما يدور في ذهن الجمهور العربي
ونرصد تباين الآراء والهوة الكبيرة في عقلية المتابعين
وسوف نسلط الضوء على النقاط الأساسية لهذا الفيلم
ونتحدث عن تأثير المنصات الدرامية مثل نتفليكس على النسيج الاجتماعي لمنطقتنا العربية
قرارات رأس السنة - الموسم الرابع
كم منا وضع قائمة أهداف للسنة الجديدة وفشل في تحقيق أغلبها؟
لماذا نصاب بهذا الفشل عاما بعد عام؟ وما هي الطريقة المثلى ليس فقط لوضع أهداف نسعى لتحقيقها بل وآلية صحيحة لتنفيذ خططنا؟
تابعونا في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة الإجابة.
التنجيم وقراءة الأبراج علم أم خرافة؟ - الموسم الرابع
ربما تشابه الاسمين بالإنجليزية Astronomy Astrology أي الفلك والتنجيم هو سبب خلط عامة الناس بين الحقلين، أو ربما لاتصالهما ببعضهما أو بالأصح لاعتماد التنجيم على الفلك.
ما أصل نشأة المجالين؟ وأيهما المعترف به كعلم؟
تابعونا لنعرف سبب الخلط المتداول، وأيضا طالعكم لسنة ٢٠٢٢
ستموت في العشرين