الجائحة ليست بهذا السوء - الموسم الخامس

الموت قد لا يعني الكثير إذا ما كنا صغارا فى السن، لكنه يصبح هاجسا للأكبر سنا، فماذا لو تمكّن الأطباء من التنبؤ بموعد فنائنا؟ هل سنفتح قلوبنا لمن نحب أكثر؟ هل سنركض لتحقيق أحلامنا المؤجلة ضاربين عرض الحائط بضغوطنا اليومية؟

هذا موضوعنا لحلقة هذا الأسبوع من «كلام منطقي»، حيث نلقي الضوء على التقدم الطبي والتكنولوجي فى عملية التنبؤ بمَن منا أقرب للموت من غيره!