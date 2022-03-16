الانترنت.. جيل ثالث؟
الويب ٣ يعني ان اي من شركات التكنولوجيا العملاقة لن تحصل على معلوماتنا الشخصية بعد الآن، وان ما نقوم بالبحث عنه -أي كان- سيظل جزء من حياتنا الشخصية ولن يوزع لدافع اعلى سعر، و نحن المستخدمين الافراد سنكون اصحاب الكلمة الاولى و الاخيرة فى من نريد ان نشارك معلوماتنا معه ام لا
الجائحة ليست بهذا السوء - الموسم الخامس
ماذا لو قلت لكم إنه في الماضي السحيق مرت سنوات كانت درجة الحرارة في شرقنا الأوسط
لا تتعدى درجتين مئويتين في الصيف؟!
ماذا لو سألتكم: هل المليون ضحية لكوفيد 19 بالرغم من بشاعتها
توجد مقابلها في التاريخ مصائب ذهب ضحيتها ما يقارب 50 مليون شخص
هل ستبدو جائحة كورونا بهذا السوء؟
تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
لأحدثكم عما قد تكون أسوأ مرحلة مرت على الجنس البشري
سلاح واعد في الحرب على السرطان - الموسم الخامس
معركتنا مع السرطان هذا الوحش الصامت الذي قتل أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم في عام 2020 وحدها في معركة طويلة ومستمرة لكن وبفضل الأطباء والعلماء نحن كل يوم أصبحنا أقرب بخطوة للأمام نحو فك شفرة هذا المرض وإيجاد علاجات جديدة أقل وطأة على جسم المريض تابعونا في حلقة جديدة من «كلام منطقي» على «العربية بودكاست» للتعرف على العلاج المناعي للسرطان وهو علاج واعد وسلاح على ما يبدو أو نأمل أن يكون فعالا لهزيمة هذا المرض.
جنون كرة القدم.. تراث قبلي ذكوري - الموسم الخامس
الجميع يحب الرياضة ممارسة أو حتى متابعة، لكن لماذا تبدو الرياضة دائما ذكورية؟ ولماذا لا نرى احتفالات بتفوق الإناث كما الذكور؟ هل تقع المسؤولية على الإناث، أم على المجتمع، أم على القوانين أو نظام صناعة الرياضة؟
تابعونا في حلقة جديدة من كلام منطقي على العربية بودكاست لمعرفة المزيد
ستموت في العشرين - الموسم الخامس
الموت قد لا يعني الكثير إذا ما كنا صغارا فى السن، لكنه يصبح هاجسا للأكبر سنا، فماذا لو تمكّن الأطباء من التنبؤ بموعد فنائنا؟ هل سنفتح قلوبنا لمن نحب أكثر؟ هل سنركض لتحقيق أحلامنا المؤجلة ضاربين عرض الحائط بضغوطنا اليومية؟
هذا موضوعنا لحلقة هذا الأسبوع من «كلام منطقي»، حيث نلقي الضوء على التقدم الطبي والتكنولوجي فى عملية التنبؤ بمَن منا أقرب للموت من غيره!
الانترنت.. جيل ثالث؟