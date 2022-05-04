للحب خمس لغات.. فأيها تتكلم؟

معركتنا مع السرطان هذا الوحش الصامت الذي قتل أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم في عام 2020 وحدها في معركة طويلة ومستمرة لكن وبفضل الأطباء والعلماء نحن كل يوم أصبحنا أقرب بخطوة للأمام نحو فك شفرة هذا المرض وإيجاد علاجات جديدة أقل وطأة على جسم المريض تابعونا في حلقة جديدة من «كلام منطقي» على «العربية بودكاست» للتعرف على العلاج المناعي للسرطان وهو علاج واعد وسلاح على ما يبدو أو نأمل أن يكون فعالا لهزيمة هذا المرض.