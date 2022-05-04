للحب خمس لغات.. فأيها تتكلم؟
للحب أسرار كثيرة، ومن ضمنها لغاته الخمس، بحسب الدكتور غاري تشابمان، مؤلف كتاب "لغات الحب الخمس"، ولأنه إذا عُرف السبب بطُل العجب، شاركوني رحلة التعرف على لغة كلٍّ منا، علَّنا نفكُ سرَّانعدام الشعور بالحب بين الشريك والشريكة بالرغم من وجوده.
يا عرب.. الغلاء قادم
جائحة عالمية شلت كافة مناحي الحياة، تبعتها مباشرة حرب بين أكبر مصدري القمح و الطاقة باشكالها فى العالم، ارتفع سعر البترول عالميا ما يعني ارتفاع سعر كل شئ، تضخم لا تجاريه زيادة الرواتب فى اي مكان، فما التحدي الذي يحدق بنا جميعا وما الذي علينا فعله للتخفيف من تاثيره؟
الانترنت.. جيل ثالث؟
الويب ٣ يعني ان اي من شركات التكنولوجيا العملاقة لن تحصل على معلوماتنا الشخصية بعد الآن، وان ما نقوم بالبحث عنه -أي كان- سيظل جزء من حياتنا الشخصية ولن يوزع لدافع اعلى سعر، و نحن المستخدمين الافراد سنكون اصحاب الكلمة الاولى و الاخيرة فى من نريد ان نشارك معلوماتنا معه ام لا
الجائحة ليست بهذا السوء - الموسم الخامس
ماذا لو قلت لكم إنه في الماضي السحيق مرت سنوات كانت درجة الحرارة في شرقنا الأوسط
لا تتعدى درجتين مئويتين في الصيف؟!
ماذا لو سألتكم: هل المليون ضحية لكوفيد 19 بالرغم من بشاعتها
توجد مقابلها في التاريخ مصائب ذهب ضحيتها ما يقارب 50 مليون شخص
هل ستبدو جائحة كورونا بهذا السوء؟
تابعونا في حلقة جديدة من "كلام منطقي" على "العربية بودكاست"
لأحدثكم عما قد تكون أسوأ مرحلة مرت على الجنس البشري
سلاح واعد في الحرب على السرطان - الموسم الخامس
معركتنا مع السرطان هذا الوحش الصامت الذي قتل أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم في عام 2020 وحدها في معركة طويلة ومستمرة لكن وبفضل الأطباء والعلماء نحن كل يوم أصبحنا أقرب بخطوة للأمام نحو فك شفرة هذا المرض وإيجاد علاجات جديدة أقل وطأة على جسم المريض تابعونا في حلقة جديدة من «كلام منطقي» على «العربية بودكاست» للتعرف على العلاج المناعي للسرطان وهو علاج واعد وسلاح على ما يبدو أو نأمل أن يكون فعالا لهزيمة هذا المرض.
للحب خمس لغات.. فأيها تتكلم؟